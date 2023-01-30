Завдяки правильному застосуванню ліків люди по всьому світу мають можливість лікуватися від хвороб і жити здоровим, повноцінним життям.

Правильне застосування насамперед, означає, що ліки призначаються лікарем у певному дозуванні саме для лікування того чи іншого стану. Але не на всі ліки потрібен рецепт.

Чому ж одні препарати є у вільному продажу, а інші тільки за рецептом?

Зараз дивляться

Безрецептурні ліки зазвичай застосовуються за результатами самодіагностики або за рекомендацією фармацевта. Найчастіше це препарати проти болю, кашлю, нежитю чи інших найбільш поширених захворювань та їх синдромів.

Рецептурні ліки – це всі ті лікарські засоби, що підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря. До них відносяться зокрема й антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, препарати для зниження артеріального тиску, лікування серцевих хвороб та інші.

Приймають такі ліки під наглядом лікаря, оскільки вони мають підвищений ризик негативних реакцій.

Наразі певні групи рецептурних ліків, зокрема антибіотиків чи наркотичних (психотропних) препаратів, відпускають за електронним рецептом.

Деякі рецептурні ліки, як от проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, препарати інсуліну та інші, можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою за електронним рецептом лікаря в рамках державної програми Доступні ліки.

Коли ви приймаєте будь-які препарати – рецептурні і нерецептурні – пам’ятайте, що портібно неухильно дотримуватись рекомендацій, а при погіршенні самопочуття обовʼязково звертатися до лікаря.

Дотримуйтеся режиму приймання препаратів та ні в якому разі самостійно не змінюйте дозування чи частоту приймання ліків і не призупиняйте лікування. Лікуйтеся свідомо!