Парацетамол — одно из самых распространенных и эффективных лекарственных средств, которые применяются для снижения температуры и облегчения боли. Однако часто бывает, что препарат не способен снизить температуру тела. Фармаколог Алина Погуляй рассказала Фактам ICTV, почему иногда парацетамол не эффективен, и как это исправить.

Основная задача парацетамола

Парацетамол — это лекарственное вещество, известное своей способностью снижать температуру тела и облегчать боль.

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Он действует на центральную нервную систему, блокируя синтез веществ, известных как простагландины, которые вызывают боль и повышение температуры.

— Парацетамол относится к группе анальгетиков-антипиретиков. Он способен уменьшить боль и снизить жар, — говорит эксперт.

Почему парацетамол не сбивает температуру

— Снижение температуры тела происходит за счет увеличения теплоотдачи: расширяются сосуды и увеличивается потоотделение, — рассказывает фармаколог.

В некоторых случаях парацетамол может не проявить свой эффект.

— Это может быть из-за индивидуальных особенностей, а также некоторых несовместимых взаимодействий, — добавляет Алина.

Парацетамол нельзя применять одновременно с антидепрессантами, кортикостероидами, противосудорожными средствами, а также алкоголем.

— Это не только может уменьшить активность парацетамола, но и привести к развитию тяжелых побочных эффектов (токсическое воздействие на почки и печень), — подчеркивает эксперт.

Превышение рекомендованной дозы парацетамола может привести к неэффективности лекарственного средства и даже к отравлению организма.

Неверное употребление лекарства, например, на пустой желудок, также может привести к неудовлетворительным результатам.

Что делать, если парацетамол не сбивает температуру

Если парацетамол не способен эффективно снизить температуру тела, важно не спешить принимать его снова.

Стоит подождать 30-40 минут. В зависимости от различных лекарственных форм (сироп, таблетки, капсулы) парацетамолу необходимо определенное время для того, чтобы проявить эффект.

— Не спешите принимать парацетамол во второй раз. Это может привести к интоксикации и передозировке препаратом, — рассказала Алина Погуляй.

Убедитесь, что вы употребляете правильную дозу, которая указана на упаковке или рекомендована врачом.

Если у вас есть возможность, проконсультируйтесь с врачом. Возможно, присутствует непереносимость средства или другие индивидуальные факторы.

При условии, что температуру нужно сбить срочно, воспользуйтесь другими жаропонижающими.

— Есть альтернативный метод снижения температуры — это нестероидное противовоспалительное средство ибупрофен, — добавляет эксперт.

Когда парацетамол работает лучше всего

Парацетамол особенно эффективен при легких болях и повышенной температуре.

— Обычно врачи советуют не снижать субфебрильную температуру (до 38°С). Но лучше ориентироваться на свое самочувствие. Потому что, как показывает практика, плохое самочувствие может быть и при температуре 37°С, — подчеркивает Алина.

Он также может быть безопасным вариантом для людей с желудочно-кишечными проблемами, поскольку не раздражает желудочную оболочку, как это делают некоторые другие препараты.

В общем, парацетамол является важным лекарственным средством для снижения температуры тела и облегчения боли. Однако, следует придерживаться рекомендаций по дозировке и консультироваться с врачом, если препарат не помогает или возникают побочные эффекты.