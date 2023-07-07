Эксперт и редактор Британской энциклопедии Джон П. Рафферти в своей недавно опубликованной в онлайн-издании статье объяснил основные причины повышенной дневной сонливости особенно в жаркое время года.

— Высокие температуры заставляют наше тело работать сверхурочно, чтобы не допустить перегрева. Ему приходится заниматься как обычными делами, так и усиленной терморегуляцией. Отсюда желание отдохнуть и набраться сил, — пишет Рафферти.

По его словам, за терморегуляцию отвечает гипоталамус – часть головного мозга, через потовые железы, кожу и кровеносные сосуды контролирует температуру тела.

Охладиться помогает потоотделение. Когда температура повышается, потовые железы в нашей коже производят пот, состоящий из воды, небольшого количества соли, сахара, аммиака и мочевины.

Пот проходит через крохотные отверстия в коже – поры. Оказавшись на поверхности, пот улетучивается и этим охлаждает тело.

Другой способ, использующий тело, чтобы не допустить перегрева – расширение сосудов. Когда просвет сосудов увеличивается, теплая кровь начинает течь поближе к поверхности кожи и охлаждается. Поэтому кожа может стать красной.

На регуляцию температуры организм тратит энергию, потому возникает чувство усталости.

Кроме природной системы охлаждения, есть и другие причины, по которым в жару люди чувствуют себя вялыми.

Обезвоживание возникает, когда тело теряет жидкости больше, чем получает. Поэтому телу не хватает воды для выполнения других функций (кроме терморегуляции). Одно из последствий и симптомов обезвоживания – усталость.

Низкое артериальное давление может снижаться в жару из-за попыток тела остыть. Когда приток крови к коже растет, сердце начинает биться быстрее, что увеличивает циркуляцию крови вдвое по сравнению с днем, когда нет жары.

Усталость – один из симптомов низкого кровяного давления. Также человек может ощущать головокружение, омраченность зрения, проблемы с концентрацией и тошноту.

Эмоциональная связь, так же как песня или запах, иногда вызывает ностальгию по прошлому, ощущение тепла может ассоциироваться с одеялом и кроваткой. В голове появляется мысль: а хорошо бы сейчас укутаться в плед и уснуть.

Источник: Britannica