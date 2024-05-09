Если женщина стремится забеременеть и живет открыто половой жизнью, не обязательно сразу бежать к врачу, если можно провести самодиагностику в домашних условиях.

Как правильно это сделать и можно ли проводить процедуру вечером, рассказывает акушер-гинеколог Ольга Роговец.

Виды домашних тестов

Простые тесты на беременность отличаются по уровню чувствительности, обычно они показывают в моче концентрацию хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), то есть гормона, вырабатываемого во время прекращения овуляции и утолщения слизистой оболочки матки.

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Тест-полоска — самый простой вариант, благодаря которому можно быстро получить результат. Работает крайне просто: полоска с веществом-реагентом погружается до нужной отметки в контейнер с мочой.

— самый простой вариант, благодаря которому можно быстро получить результат. Работает крайне просто: полоска с веществом-реагентом погружается до нужной отметки в контейнер с мочой. Струйный тест — это одноразовое устройство используется непосредственно во время мочеиспускания.

— это одноразовое устройство используется непосредственно во время мочеиспускания. Кассетный вариант . Такое устройство имеет специальное окошко, куда нужно нанести несколько капель мочи с помощью пипетки, которая входит в набор.

. Такое устройство имеет специальное окошко, куда нужно нанести несколько капель мочи с помощью пипетки, которая входит в набор. Цифровой тест. В этом случае после контакта реагента с мочой предоставляется результат диагностики — да или нет. Некоторые устройства могут определять срок беременности и срабатывают даже за 5 дней до ожидаемой даты менструации.

Домашние тесты на беременность обеспечивают достаточно точные результаты, но важно при этом учесть некоторые нюансы.

О чем следует помнить при тестировании

Уровень хорионического гонадотропина человека. Этот показатель выявляет беременность на ранней стадии, то есть если тест показывает высокий уровень ХГЧ, ему можно доверять.

Время овуляции. Беременность зависит от того, когда произошел половой акт, и времени овуляции (высвобождение яйцеклетки). Следовательно, если половой акт состоялся вне этого периода, беременность будет менее вероятной.

Чувствительность устройства. Тесты могут выявлять беременность в зависимости от производителя и типа устройства.

Время выполнения теста: утром или вечером

Для получения наиболее убедительных результатов важно правильно выполнить тест на беременность, соблюдая соответствующие условия.

— Прежде всего делать, если уже есть задержка менструации. Я рекомендую использовать струйные или контейнерные тесты. Кроме того, следует проводить тест только утром, собрав для анализа первую порцию утренней мочи сразу после пробуждения, — отмечает Ольга Роговец.

Если тест показывает положительный результат по беременности, женщина должна обратиться к врачу акушеру-гинекологу для консультации, обследования и ультразвукового исследования: для визуализации плодного яйца, установления его локализации, срока беременности и выбора дальнейшей тактики ее ведения.