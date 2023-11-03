Нарушение менструального цикла может произойти по разным причинам: беременность, кормление грудью, стресс, неправильное питание. Поэтому многих женщин интересует, почему возникает задержка и как ускорить месячные.

Факты ICTV спросили акушера-гинеколога Ольгу Роговец, безопасно ли искусственно стимулировать менструацию и как вызвать месячные, чтобы себе не навредить.

Почему происходит задержка менструации

Регулярная менструация — один из главных показателей женского здоровья. Во время беременности или лактации она приостанавливается, и это вполне естественный процесс.

Сейчас смотрят

Но менструальный цикл может нарушиться и вследствие определенных состояний и заболеваний. К ним относятся синдром поликистозных яичников, эндометриоз, миома матки, проблемы щитовидной железы, например гипотиреоз, сахарный диабет, синдром Кушинга, врожденная гиперплазия надпочечников, стресс, избыточный или, наоборот, низкий вес, расстройства пищевого поведения, прием гормонов, радиация, химиотерапия и тому подобное.

Кроме того, после 45 лет, когда репродуктивная функция постепенно угасает, менструальный цикл меняется, поэтому паузы являются нормой.

— Но прежде чем паниковать и прибегать к каким-то действиям, вспомните, когда в последний раз были месячные и были ли они регулярными. Если нет, немедленно обратитесь в женскую консультацию, — говорит гинеколог.

По ее словам, именно врач должен определить причину задержки и направить на обследование: анализ крови, мазок, тест на гормоны, УЗИ и другие исследования, чтобы принять соответствующее решение.

Могут ли лекарственные средства вызвать месячные

Врач не советует принимать лекарства без консультации со специалистом, поскольку самолечение может быть опасно и привести к осложнениям.

Кроме того, не стоит пытаться вызвать месячные с помощью добавок или трав, ведь возможны серьезные побочные эффекты, особенно если женщина имеет определенные заболевания.

Например, прием слишком большого количества витамина С может вызвать диарею, тошноту, спазмы в желудке и серьезные проблемы у пациентов с гемохроматозом и тех, кто проходит лечение онкологии.