Порушення менструального циклу може статися з різних причин: вагітність, годування грудьми, стрес, неправильне харчування. Тож багатьох жінок цікавить, чому виникає затримка та як прискорити місячні.

Факти ICTV запитали в акушерки-гінекологині Ольги Роговець, чи безпечно штучно стимулювати менструацію та як викликати місячні, щоб собі не нашкодити.

Чому відбувається затримка менструації

Регулярна менструація – один із головних показників жіночого здоров’я. Під час вагітності або лактації вона призупиняється, і це цілком природний процес.

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Але менструальний цикл може порушитися і внаслідок певних станів та захворювань. До них належать синдром полікистозних яєчників, ендометріоз, міома матки, проблеми щитоподібної залози, наприклад, гіпотиреоз, цукровий діабет, синдром Кушинга, вроджена гіперплазія надниркових залоз, стрес, надмірна або, навпаки, низька вага, розлади харчової поведінки, прийом гормонів, радіація, хіміотерапія тощо.

Крім того, після 45 років, коли репродуктивна функція поступово згасає, менструальний цикл змінюється, тому паузи є нормою.

– Але перш ніж вдаватися до паніки та якихось дій, пригадайте, коли востаннє були місячні та чи були вони регулярними. Якщо ні, негайно зверніться до жіночої консультації,- каже гинекологиня.

За її словами, саме лікар має визначити причину затримки та скерувати на обстеження: аналіз крові, мазок, тест на гормони, УЗД та інші дослідження, щоб ухвалити відповідне рішення.

Чи можуть лікарські засоби викликати місячні

Лікарка не радить приймати ліки без консультації з фахівцем, оскільки самолікування може бути небезпечне та призвести до ускладнень.

Крім того, не варто намагатися викликати місячні за допомогою добавок або трав, адже можливі серйозні побічні ефекти, особливо якщо жінка має певні захворювання.

Наприклад, прийом занадто великої кількості вітаміну С може викликати діарею, нудоту, спазми в шлунку та серйозні проблеми у пацієнтів з гемохроматозом та тих, хто проходить лікування онкології.