Можно ли сдавать кровь во время менструации — ответ врача

Общий анализ крови (ЗАК) входит в базовый ежегодный чекап каждого человека.

ЗАК помогает выявить признаки воспаления, обезвоживания, а также анемии. По общему анализу крови также можно определить признаки бактериальной и вирусной инфекций.

Сдавать кровь нужно натощак, а за день до анализа стоит придерживаться определенных правил.

Можно ли сдавать кровь во время менструации — Факты ICTV спросили у врача-эндокринолога, терапевта и врача клинической лабораторной диагностики Елены Доманской.

Сдача крови: можно ли во время месячных

По словам Доманской, менструация ни в коем случае не является противопоказанием для проведения лабораторных исследований.

— Оптимальным периодом цикла для сдачи крови является промежуток с 10 по 28 день, — говорит врач.

Однако, если говорить об анализах крови, касающихся женского гормонального статуса, то для этого идеально подходит период именно менструации.

— В это время попеременно различные гормоны достигают пика концентрации. А определять уровень гормонов всегда лучше по максимальным уровням, — отмечает Доманская.

Эндокринолог добавляет, что когда организм вырабатывает гормон в максимальном количестве, появляется возможность гораздо точнее сделать оценку о недостаточности или избытке определенного гормона.

Гормональные пики при собственном физиологическом цикле, без кокков и гормоносодержащих спиралей или использования другого вида гормонозаместительной терапии, таковы:

конец первой недели месячных — все эстрогены, фолликостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон;

конец третьей недели — прогестерон.

Доманская также предоставляет перечень анализов, которые никоим образом не связаны с менструальным периодом, соответственно, такое физиологическое состояние женщины не может на них повлиять. Это, в частности:

анализ на ВИЧ, гепатиты и сифилис;

забор крови для иммуноферментного анализа по выявлению половых инфекций;

анализ крови на токсоплазмоз, герпес, цитомегаловирус и краснуху (TORCH-комплекс) обычно проводят при планировании беременности, поскольку эти инфекции потенциально опасны для нерожденного ребенка, способны вызвать патологии эмбриогенеза и плода;

анализ на тиреоидные гормоны, пролактин, антимюлеров гормон, кортизол и тестостерон.

Однако врач все же не советует без необходимости сдавать общий анализ крови во время месячных. Потому что можно получить пониженный уровень гемоглобина, эритроцитов, цветового показателя, повышение уровня лейкоцитов и тому подобное. Кроме того, увеличивается скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Как правило, эти изменения незначительны и появляются лишь при обильной кровопотере.

— Также нельзя сдавать анализ на коагулограмму (комплексный анализ для оценки гемостаза) во время менструации, поскольку потеря крови приведет к физиологическому усилению свертываемости крови, — заключает Доманская.