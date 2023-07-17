Чи можна здавати кров під час менструації – відповідь лікаря

Загальний аналіз крові (ЗАК) входить до базового щорічного чекапу кожної людини.

ЗАК допомагає виявити ознаки запалення, зневоднення, а також анемію. За загальним аналізом крові також можна визначити ознаки бактеріальної та вірусної інфекцій.

Здавати кров потрібно натщесерце, а за день до аналізу варто дотримуватися певних правил.

Чи можна здавати кров під час менструації – Факти ICTV запитали у лікаря-ендокринолога, терапевта і лікаря клінічної лабораторної діагностики Олени Доманської.

Здача крові: чи можна під час місячних

За словами Доманської, менструація в жодному разі не є протипоказанням для проведення лабораторних досліджень.

– Оптимальним періодом циклу для здачі крові є проміжок з 10 по 28 день, – каже лікар.

Проте, якщо говорити про аналізи крові, які стосуються жіночого гормонального статусу, то для цього ідеально підходить період саме менструації.

– У цей час поперемінно різні гормони досягають піку концентрації. А визначати рівень гормонів завжди краще за максимальними рівнями, – зазначає Доманська.

Ендокринолог додає, що коли організм виробляє гормон у максимальній кількості, зʼявляється можливість набагато точніше зробити оцінку про недостатність або надлишок певного гормону.

Гормональні піки при власному фізіологічному циклі, без КОКів та гормоновмісних спіралей чи використання іншого виду гормонзамісної терапії, такі:

кінець першого тижня місячних – всі естрогени, фолікостимулювальний гормон, лютеїнізувальний гормон;

кінець третього тижня – прогестерон.

Доманська також надає перелік аналізів, які жодним чином не пов’язані з менструальним періодом, відповідно, такий фізіологічний стан жінки не може на них вплинути. Це, зокрема:

аналіз на ВІЛ, гепатити та сифіліс;

забір крові для імуноферментного аналізу щодо виявлення статевих інфекцій;

аналіз крові на токсоплазмоз, герпес, цитомегаловірус і краснуху (torch-комплекс) зазвичай проводять при плануванні вагітності, оскільки ці інфекції потенційно небезпечні для ненародженої дитини, здатні викликати патології ембріогенезу та плода;

аналіз на тиреоїдні гормони, пролактин, антимюлерів гормон, кортизол та тестостерон.

Проте лікар все ж не радить без нагальної потреби здавати загальний аналіз крові під час місячних. Тому що можна отримати знижений рівень гемоглобіну, еритроцитів, кольорового показника, підвищення рівня лейкоцитів тощо. Крім того, зростає швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ).

Як правило, ці зміни незначні та з’являються лише при рясній крововтраті.

– Також не можна здавати аналіз на коагулограму (комплексний аналіз для оцінки гемостазу) під час менструації, оскільки втрата крові призведе до фізіологічного посилення згортання крові, – підсумовує Доманська.