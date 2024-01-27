Крахмальный порошок, который извлекается из кукурузных зерен, при нагреве очень хорошо впитывает воду. Поэтому его чаще всего используют в качестве загустителя для разнообразных блюд. Чем можно заменить этот ингредиент и в какой пропорции это делать правильно, читайте в материале Фактов ICTV.

Чем заменить кукурузный крахмал

Крахмал можно заменить любыми ингредиентами, способными впитывать влагу и повышать вязкость жидкостей. При выборе среди возможных заменителей нужно учитывать желаемые вкусовые характеристики и плотность блюда, которое вы готовите.

Картофельный крахмал

Чаще всего заменить кукурузный крахмал картофельным кажется самым простым решением. Однако такой вариант можно использовать не во всех случаях.

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У картофельного крахмала, в отличие от кукурузного, есть характерный привкус, а в сочетании с другими ингредиентами он может приобрести синеватый или сероватый оттенок. Поэтому для теста или кондитерского крема картофельный крахмал не подходит, потому заменять им кукурузный в бисквите тоже не стоит. С другой стороны, кукурузный порошок не придает такую плотность структуре, как картофельный, потому для загущения киселя его применить не получится. При этом для приготовления соусов или для панировки мяса или рыбы оба варианта подходят.

Пшеничная мука

В состав пшеничной муки входит в том числе и крахмал, который также может служить загустителем. Но поскольку помимо него в муке есть и другие вещества, то для получения такой же вязкости крахмал можно заменить мукой в соотношении 1:2. Важно использовать пшеничную муку только высшего сорта. Она прекрасно загустит соусы, супы и рагу, но не подойдет для киселей, пудингов или кремов.

Тапиока

Тапиока – это мука, которую производят из маниоки. Она не имеет выраженного вкуса, не меняет цвет блюда и, как и кукуруза, не содержит глютен. Тапиока служит отличной альтернативой кукурузному крахмалу даже в приготовлении десертов. Ее количество при этом должно быть вдвое больше, как и в случае с пшеничной мукой.

Молотые семена льна

Льняное семя отличается способностью связывать влагу не хуже, чем крахмал из картофеля, поэтому это отличный вариант для приготовления киселя. Семена не изменят вкус блюда, но даже в молотом виде дадут зернистую структуру, и идеально гладкая консистенция не получится. Что касается пропорций, то они таковы – одна столовая ложка молотых льняных семян, разведенная четырьмя столовыми ложками воды, будет равна двум столовым ложкам кукурузного крахмала.

Гуаровая камедь

Для изготовления такой камеди используют гуаровые бобы. Вещество отличается низкой калорийностью, повышенным содержанием клетчатки и способно очень сильно загущать жидкости. Одна ложка гуаровой камеди примерно равна четырем ложкам крахмала. Потому при готовке ее лучше добавлять осторожно и контролировать желаемую консистенцию.

Сырое яйцо

Для приготовления выпечки или блюд из мяса (например, котлет) вполне можно воспользоваться куриным яйцом вместо крахмала. При этом нужно придерживаться такой пропорции – одно яйцо среднего размера примерно равно двум столовым ложкам крахмала.