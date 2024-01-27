Крохмальний порошок, який витягують із кукурудзяних зерен, під час нагрівання дуже добре вбирає воду. Тому його найчастіше використовують як загущувач для різноманітних страв. Чим можна замінити цей інгредієнт і в якій пропорції це робити правильно, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чим замінити кукурудзяний крохмаль

Крохмаль можна замінити будь-якими інгредієнтами, здатними вбирати вологу і підвищувати в’язкість рідин. Обираючи серед можливих замінників, потрібно враховувати бажані смакові характеристики та щільність страви, яку ви готуєте.

Картопляний крохмаль

Здебільшого замінити кукурудзяний крохмаль картопляним здається найпростішим рішенням. Однак такий варіант можна використовувати не у всіх випадках.

Зараз дивляться

Картопляний крохмаль, на відміну від кукурудзяного, має характерний присмак, а в поєднанні з іншими інгредієнтами може набути синюватого або сіруватого відтінку. Тому для тіста або кондитерського крему картопляний крохмаль не підходить, і замінювати ним кукурудзяний у бісквіті теж не варто. З іншого боку, кукурудзяний порошок не надає такої щільності структурі, як картопляний, тому для загущення киселю його застосувати не вийде. Проте для приготування соусів або для панірування м’яса чи риби обидва варіанти підходять.

Пшеничне борошно

До складу пшеничного борошна входить, зокрема, і крохмаль, який також може слугувати загущувачем. Але оскільки крім нього в борошні є й інші речовини, то для отримання такої ж в’язкості крохмаль можна замінити борошном у співвідношенні 1:2. Важливо використовувати пшеничне борошно тільки вищого ґатунку. Воно прекрасно загустить соуси, супи і рагу, але не підійде для киселів, пудингів або кремів.

Тапіока

Тапіока – це борошно, яке виготовляють із маніоки. Воно не має вираженого смаку, не змінює колір страви та, як і кукурудза, не містить глютену. Тапіока слугує чудовою альтернативою кукурудзяному крохмалю навіть під час приготування десертів. Проте її кількість має бути вдвічі більшою, як і у випадку з пшеничним борошном.

Мелене насіння льону

Лляне насіння вирізняється здатністю зв’язувати вологу не гірше, ніж крохмаль із картоплі, тому це чудовий варіант для приготування киселю. Насіння не змінить смаку страви, та навіть у меленому вигляді дасть зернисту структуру, тож ідеально гладка консистенція не вийде. Що стосується пропорцій, то вони такі – одна столова ложка меленого лляного насіння, розведена чотирма столовими ложками води, дорівнюватиме двом столовим ложкам кукурудзяного крохмалю.

Гуарова камедь

Для виготовлення такої камеді використовують гуарові боби. Речовина вирізняється низькою калорійністю, підвищеним вмістом клітковини і здатна дуже сильно загущувати рідини. Одна ложка гуарової камеді приблизно дорівнює чотирьом ложкам крохмалю. Тому під час готування її краще додавати обережно і контролювати бажану консистенцію.

Сире яйце

Для приготування випічки або страв із м’яса (наприклад, котлет) цілком можна скористатися курячим яйцем замість крохмалю. При цьому потрібно дотримуватися такої пропорції – одне яйце середнього розміру приблизно дорівнює двом столовим ложкам крохмалю.