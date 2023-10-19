Лікар Майкл Мослі, виступаючи у своєму популярному подкасті, заявив, що під час розігрівання таких продуктів, як макарони, утворюється крохмаль, який, як було доведено вченими, знижує ризик розвитку деяких видів раку майже на 50%.

За словами гуру здоров’я, приготування макаронів, їхнє охолодження і повторне розігрівання перетворюють вуглеводи на дещо, що називається резистентним крохмалем, який діє як клітковина і може знизити ризик розвитку деяких видів онкології.

Лікар зазначив, що резистентний крохмаль є у доволі великих кількостях у сочевиці, квасолі та цільнозернових продуктах, а також у макаронах і картоплі.

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– У мене є чудовий спосіб його підвищити. Що ви робите, так це берете макарони або, можливо, картоплю, готуєте їх, потім охолоджуєте на ніч у холодильнику, а потім розігріваєте, – радить Мослі.

Лікар пояснив, що його слова підтверджує нещодавнє дослідження, проведене в британських університетах Ньюкасла і Лідса, яке показало, що резистентний крохмаль може знизити ризик виникнення деяких видів раку майже на 50%.

Оглянувши майже тисячу осіб, дослідницька група попросила людей з високим генетичним ризиком розвитку раку з’їсти або 30 г резистентного крохмалю, або плацебо. Учасники дотримувалися цього режиму щодня в середньому протягом двох років.

За словами лікаря, резистентний крохмаль особливо ефективний щодо раку, що вражає верхню частину кишківника, наприклад, стравоходу і підшлункової залози.

– Це вражаюче відкриття, оскільки ці види раку важко діагностувати і часто дуже важко лікувати, – зазначив Мослі.

Лікар додав, що вживання залишків їжі може призвести до зменшення відходів і збільшення споживання резистентного крохмалю.

Джерело: Express