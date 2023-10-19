Врач Майкл Мосли, выступая в своем популярном подкасте, заявил, что при разогреве таких продуктов, как макароны, образуется крахмал, который, как было доказано учеными, снижает риск развития некоторых видов рака почти на 50%.

По словам гуру здоровья, приготовление макарон, их охлаждение и повторный разогрев превращают углеводы в нечто, называемое резистентным крахмалом, который действует как клетчатка и может снизить риск развития некоторых видов онкологии.

Врач отметил, что резистентный крахмал присутствует в довольно больших количествах в чечевице, фасоли и цельнозерновых продуктах, а также в макаронах и картофеле.

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— У меня есть замечательный способ его повысить. Что вы делаете, так это берете макароны или, может быть, картофель, готовите их, затем охлаждаете на ночь в холодильнике, а затем разогреваете, — советует Мосли.

Врач объяснил, что его слова подтверждает недавнее исследование, проведенное в британских университетах Ньюкасла и Лидса, которое показало, что резистентный крахмал может снизить риск возникновения некоторых видов рака почти на 50%.

Осмотрев почти тысячу человек, исследовательская группа попросила людей с высоким генетическим риском развития рака съесть либо 30 г резистентного крахмала, либо плацебо. Участники следовали этому режиму каждый день в среднем в течение двух лет.

По словам врача, резистентный крахмал особенно эффективен в отношении рака, поражающего верхнюю часть кишечника, например, пищевода и поджелудочной железы.

— Это впечатляющее открытие, поскольку эти виды рака трудно диагностировать и зачастую очень трудно лечить, — отметил Мосли.

Врач добавил, что употребление остатков еды может привести к уменьшению отходов и увеличению потребления резистентного крахмала.

Источник: Express