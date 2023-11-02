По статистике, примерно 10% людей имеют жалобы на зуд кожи. Это может произойти по разным причинам — из-за инфекции, укусов насекомых, стресса и заболеваний, таких как дерматит, псориаз и другие.
Косметолог-дерматолог Татьяна Кузуб рассказала Фактам ICTV, чем снять зуд кожи в домашних условиях.
Причины зуда кожи
Зуд и раздражение кожи могут возникать из-за обезвоживания организма или стресса, реакции на внешние факторы (холод, жара, укусы насекомых), стать побочным эффектом лекарственных средств или же это симптомы заболевания кожи (псориаз, экзема, атопический или контактный дерматит),
— Поэтому прежде всего надо выяснить основную причину зуда, а уже потом начинать лечение, — говорит врач.
Чем снять зуд кожи в домашних условиях
Если это не системное заболевание, то снять воспаление помогут аптечные препараты: антигистамины, противовоспалительные и увлажняющие кремы, гели, молочко и средства народной медицины — овсянка, череда, ромашка, мелисса, цветки липы и тому подобное.
Главные советы против сухости и зуда:
- увлажнять кожу три-четыре раза в день;
- ограничить время пребывания в ванне или душе, поскольку это может еще больше высушить кожу;
- пользоваться нейтральными гигиеническими средствами без ароматизаторов;
- избегать аллергенов.
Самое важное в случае воспаления — обратиться к врачу-дерматологу, который поможет установить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение.