По статистике, примерно 10% людей имеют жалобы на зуд кожи. Это может произойти по разным причинам — из-за инфекции, укусов насекомых, стресса и заболеваний, таких как дерматит, псориаз и другие.

Косметолог-дерматолог Татьяна Кузуб рассказала Фактам ICTV, чем снять зуд кожи в домашних условиях.

Причины зуда кожи

Зуд и раздражение кожи могут возникать из-за обезвоживания организма или стресса, реакции на внешние факторы (холод, жара, укусы насекомых), стать побочным эффектом лекарственных средств или же это симптомы заболевания кожи (псориаз, экзема, атопический или контактный дерматит),

Сейчас смотрят

— Поэтому прежде всего надо выяснить основную причину зуда, а уже потом начинать лечение, — говорит врач.

Чем снять зуд кожи в домашних условиях

Если это не системное заболевание, то снять воспаление помогут аптечные препараты: антигистамины, противовоспалительные и увлажняющие кремы, гели, молочко и средства народной медицины — овсянка, череда, ромашка, мелисса, цветки липы и тому подобное.

Главные советы против сухости и зуда:

увлажнять кожу три-четыре раза в день;

ограничить время пребывания в ванне или душе, поскольку это может еще больше высушить кожу;

пользоваться нейтральными гигиеническими средствами без ароматизаторов;

избегать аллергенов.

Самое важное в случае воспаления — обратиться к врачу-дерматологу, который поможет установить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение.