За статистикою, приблизно 10% людей мають скарги на свербіж шкіри. Це може статися з різних причин – через інфекцію, укуси комах, стрес та захворювання, як-от дерматит, псоріаз тощо.

Косметолог-дерматолог Тетяна Кузуб розповіла Фактам ICTV, чим зняти свербіж шкіри в домашніх умовах.

Причини свербежу шкіри

Свербіж та подразнення шкіри можуть виникати через зневоднення організму або стрес, реакцію на зовнішні фактори (холод, спека, укуси комах), бути побічним ефектом лікарських засобів або ж це симптоми захворювання шкіри (псоріаз, екзема, атопічний чи контактний дерматит).

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— Тож передусім треба з’ясувати основну причину свербежу, а вже потім розпочинати лікування, — каже лікарка.

Як та чим зняти свербіж шкіри в домашніх умовах

Якщо це не системне захворювання, то зняти запалення допоможуть аптечні препарати: антигістаміни, протизапальні та зволожувальні креми, гелі, молочко та засоби народної медицини – вівсянка, череда, ромашка, меліса, квітки липи тощо.

Головні поради проти сухості та свербежу:

зволожувати шкіру три-чотири рази на день;

обмежити час перебування у ванні або душі, оскільки це може ще більше висушити шкіру;

користуватися нейтральними гігієнічними засобами без ароматизаторів;

уникати алергенів.

Найважливіше у разі запалення – звернутися до лікаря-дерматолога, який допоможе встановити правильний діагноз та призначити відповідне лікування.