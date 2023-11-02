За статистикою, приблизно 10% людей мають скарги на свербіж шкіри. Це може статися з різних причин – через інфекцію, укуси комах, стрес та захворювання, як-от дерматит, псоріаз тощо.
Косметолог-дерматолог Тетяна Кузуб розповіла Фактам ICTV, чим зняти свербіж шкіри в домашніх умовах.
Причини свербежу шкіри
Свербіж та подразнення шкіри можуть виникати через зневоднення організму або стрес, реакцію на зовнішні фактори (холод, спека, укуси комах), бути побічним ефектом лікарських засобів або ж це симптоми захворювання шкіри (псоріаз, екзема, атопічний чи контактний дерматит).
— Тож передусім треба з’ясувати основну причину свербежу, а вже потім розпочинати лікування, — каже лікарка.
Як та чим зняти свербіж шкіри в домашніх умовах
Якщо це не системне захворювання, то зняти запалення допоможуть аптечні препарати: антигістаміни, протизапальні та зволожувальні креми, гелі, молочко та засоби народної медицини – вівсянка, череда, ромашка, меліса, квітки липи тощо.
Головні поради проти сухості та свербежу:
- зволожувати шкіру три-чотири рази на день;
- обмежити час перебування у ванні або душі, оскільки це може ще більше висушити шкіру;
- користуватися нейтральними гігієнічними засобами без ароматизаторів;
- уникати алергенів.
Найважливіше у разі запалення – звернутися до лікаря-дерматолога, який допоможе встановити правильний діагноз та призначити відповідне лікування.