Пандемия коронавируса отвлекла научные и финансовые ресурсы от борьбы со СПИДом, серьезно препятствуя глобальным усилиям ООН, направленным на искоренение этой смертельной болезни к 2030 году. Об этом заявил ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

Ученый сообщил Генеральной Ассамблее ООН, что борьба с Covid-19 также нарушила цепочки поставок и повысила риск заражения людей с ВИЧ другим смертельным вирусом — Covid-19.

— Мы должны гарантировать, что люди с ВИЧ во всех странах имеют ранний доступ к эффективным вакцинам и терапевтическим средствам против Covid-19, — призвал авторитетный во всем мире эксперт.

Инфекционист также отметил, что многое из того, что ученые и эксперты в области общественного здравоохранения узнали из своего длительного инвестирования в исследования ВИЧ/СПИДа, было успешно применено в пандемию Covid-19.

— Важные открытия, вызванные Covid-19, могут в свою очередь помочь нам добиться прогресса в борьбе с ВИЧ/СПИДом, — сказал он, выделив набор веществ, которые эффективны в РНК-вакцинах.

Однако, по его словам, Covid-19 также подрывает меры в ответ на СПИД: сократились тестирования на ВИЧ и уменьшилось количество людей с ВИЧ, начавших лечение в 2020 году в 40 из 50 стран, в которых проводился опрос.

— Поскольку кризис Covid-19 продолжает бушевать, он серьезно нарушает работу служб профилактики и лечения ВИЧ, программы предотвращения насилия и многое другое, — отметила исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима.

Она заявила, что прогресс в борьбе со СПИДом сейчас значительно замедлился, что представляет реальную угрозу для жизни сотен тысяч людей с диагнозом ВИЧ-инфицированных.