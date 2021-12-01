Пандемія коронавірусу відволікла наукові та фінансові ресурси від боротьби зі СНІДом, серйозно перешкоджаючи глобальним зусиллям ООН, спрямованим на викорінення цієї смертельної хвороби до 2030 року. Про це заявив провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Вчений повідомив Генеральній Асамблеї ООН, що боротьба з Covid-19 також порушила ланцюжки поставок і підвищила ризик зараження людей з ВІЛ іншим смертельним вірусом – Covid-19.

– Ми повинні гарантувати, що люди з ВІЛ у всіх країнах мають ранній доступ до ефективних вакцин і терапевтичних засобів проти Covid-19, – закликав авторитетний у всьому світі експерт.

Інфекціоніст також зазначив, що багато з того, що вчені та експерти в галузі охорони здоров’я дізналися зі свого тривалого інвестування в дослідження ВІЛ/СНІДу, було успішно застосовано в пандемію Covid-19.

– Важливі відкриття, викликані Covid-19, можуть своєю чергою допомогти нам досягти прогресу в боротьбі з ВІЛ/СНІДом, – сказав він, виділивши набір речовин, які ефективні в РНК-вакцинах.

Однак, за його словами, Covid-19 також підриває заходи у відповідь на СНІД: скоротилися тестування на ВІЛ і зменшилася кількість людей з ВІЛ, які почали лікування в 2020 році в 40 з 50 країн, в яких проводилося опитування.

– Оскільки криза Covid-19 продовжує вирувати, вона серйозно порушує роботу служб профілактики та лікування ВІЛ, програми запобігання насильству та багато іншого, – зазначила виконавчий директор ЮНЕЙДС Вінні Б’яніма.

Вона заявила, що прогрес у боротьбі зі СНІДом зараз значно сповільнився, що становить реальну загрозу для життя сотень тисяч людей з діагнозом ВІЛ-інфікованих.