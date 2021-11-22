Американский фармацевтический гигант Pfizer после проведения серии испытаний сообщил, что Covid-вакцина, которая изготовляется компанией, показала эффект 100% в отношении детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Как сообщается, испытания вакцины проводились в Соединенных Штатах. В них приняли участие более 2 тыс. подростков от 12 до 15 лет.

Заражение коронавирусной инфекцией было зарегистрировано у 30 подростков, которым вводили плацебо. По мнению представителей Pfizer и ее партнера BioNTech, это убедительно доказывает абсолютную эффективность вакцины.

— Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, которые демонстрируют безопасность и эффективность вакцины от Covid-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет, — говорится в сообщении.

Компании также объявили о своих планах отправить в самое ближайшее время регуляторам США и других стран заявки на одобрение вакцины для подростков.

Напомним, что согласно исследованиям, экспериментальная таблетка для лечения коронавирусной инфекции от Pfizer снизила число госпитализаций и смертей на 89%.

Источник: Pfizer