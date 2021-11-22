Американський фармацевтичний гігант Pfizer після проведення серії випробувань повідомив, що Covid-вакцина, яка виготовляється компанією, показала ефект 100% щодо дітей віком від 12 до 15 років.

Про це сказано в прес-релізі компанії.

Як повідомляється, випробування вакцини проводилися в Сполучених Штатах. У них взяли участь понад 2 тис. підлітків від 12 до 15 років.

Зараження коронавірусною інфекцією було зареєстровано у 30 підлітків, яким вводили плацебо. На думку представників Pfizer і її партнера BioNTech, це переконливо доводить абсолютну ефективність вакцини.

– Це перші і єдині розкриті довгострокові дані, які демонструють безпеку і ефективність вакцини від Covid-19 у осіб віком від 12 до 15 років, — йдеться в повідомленні.

Компанії також оголосили про свої плани відправити найближчим часом регуляторам США та інших країн заявки на схвалення вакцини для підлітків.

Нагадаємо, що згідно з дослідженнями, експериментальна таблетка для лікування коронавірусної інфекції від Pfizer знизила число госпіталізацій і смертей на 89%.

Джерело: Pfizer