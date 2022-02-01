Болезни, вызванные курением, ежегодно уносят жизни 85 тыс. украинцев, а также приводят к проблемам со здоровьем граждан.

В Центре общественного здоровья Украины перечислили риски.

О чем нужно помнить:

у курящих людей значительно выше риск тяжелого течения коронавируса;

курение приводит к более чем 20 видам рака;

вредная привычка негативно влияет на состояние здоровья всей семьи;

табак плохо отображается на внешности человека;

во время курения больше всего страдают легкие, сердечно-сосудистая система.

Чтобы не было таких проблем, нужно перестать курить.

Кроме рисков для здоровья, курение – довольно дорогое удовольствие, и в дальнейшем цена на сигареты будет расти.

– Согласно законодательству Украины, акцизный налог на табачные изделия будет увеличиваться на 20% ежегодно в течение следующих четырех лет, поэтому их цена будет расти, – говорится в сообщении.

Поэтому отказ от вредной привычки будет преимуществом не только для здоровья, но и для финансового состояния.

Источник: Центр общественного здоровья Украины