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Це не лише шкідливо. Чому варто кинути палити

1 Лютого 2022, 16:54
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
куріння
Джерело: Depositphotos

Хвороби, спричинені курінням, щороку забирають життя 85 тис. українців, а також призводять до проблем зі здоров’ям громадян.

У Центрі громадського здоров’я України перерахували ризики.

Про що треба пам’ятати:

  • у людей, які курять, значно вищий ризик важкого перебігу коронавірусу;
  • паління призводить до понад 20 видів раку;
  • шкідлива звичка негативно впливає на стан здоров’я усієї родини;
  • тютюн негативно відображається на зовнішності людини;
  • під час куріння найбільше потерпають легені, серцево-судинна система.
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Щоб не було таких проблем, треба припинити курити.

Окрім ризиків для здоров’я, куріння – досить дороге задоволення, і надалі ціна на сигарети зростатиме.

– Відповідно до законодавства України, акцизний податок на тютюнові вироби буде збільшуватися на 20% щороку протягом наступних чотирьох років, тому їх ціна буде зростати, – йдеться у повідомленні.

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Саме тому відмова від шкідливої звички буде перевагою не лише для здоров’я, а й для фінансового стану.

Джерело: Центр громадського здоров’я України 

Теги
Куріння , Тютюнокуріння
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