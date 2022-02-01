Хвороби, спричинені курінням, щороку забирають життя 85 тис. українців, а також призводять до проблем зі здоров’ям громадян.
У Центрі громадського здоров’я України перерахували ризики.
Про що треба пам’ятати:
- у людей, які курять, значно вищий ризик важкого перебігу коронавірусу;
- паління призводить до понад 20 видів раку;
- шкідлива звичка негативно впливає на стан здоров’я усієї родини;
- тютюн негативно відображається на зовнішності людини;
- під час куріння найбільше потерпають легені, серцево-судинна система.
Щоб не було таких проблем, треба припинити курити.
Окрім ризиків для здоров’я, куріння – досить дороге задоволення, і надалі ціна на сигарети зростатиме.
– Відповідно до законодавства України, акцизний податок на тютюнові вироби буде збільшуватися на 20% щороку протягом наступних чотирьох років, тому їх ціна буде зростати, – йдеться у повідомленні.
Саме тому відмова від шкідливої звички буде перевагою не лише для здоров’я, а й для фінансового стану.
Джерело: Центр громадського здоров’я України