— Тест может совершить революцию в диагностике рака, — заявил руководитель программы, профессор онкологии Королевского колледжа в Лондоне профессор Питер Сасиени. — Мы приступаем к работе с воодушевлением.

Если рак удастся выявить на ранней стадии, это увеличивает шансы на излечение .

В настоящее время рак диагностируют, исследуя кусочек ткани (биопсия ). Этот метод применяется, когда уже есть симптомы заболевания. Но его сложно применять в некоторых случаях (рак легких, мочевого пузыря, простаты).

Новый метод основан на выявлении в крови фрагментов ДНК раковых клеток. Ученые всего мира пытаются найти способ диагностировать рак по анализу крови, но все работы до сих пор были только исследовательскими.

— Сейчас мы приступаем к развернутому испытанию, самому масштабному в истории, — заявила директор по онкологии Национальной службы здравоохранения Англии Кэлли Палмер. — Новый метод является особенно перспективным для диагностики тех видов рака, которые долго не проявляют явных признаков и симптомов.

В Британии рак легких — самое распространенное онкологическое заболевание, на него приходится 20% всех летальных исходов. Злокачественные опухоли легких, мочевого пузыря, простаты и груди в совокупности становятся причиной 45% смертей.

Онкология в 2021 году унесла жизни 36 441 гражданина Украины. Почти половина онкозаболеваний обнаруживается на поздних стадиях, когда медицина уже бессильна что-либо сделать.