Исследование, опубликованное в научном издании Environmental Science & Technology, свидетельствует, что персики образуют фитонутриенты, биологически активные соединения, которые вместе с каротиноидами и кофейной кислотой действуют как мощные антиоксиданты.

Установлено, что эти соединения помогают замедлить и уменьшить окислительные процессы от токсинов и свободных радикалов, то есть имеют сильные противораковые свойства.

Ученые и диетологи подчеркивают, что персики содержат много витаминов и минералов, в частности медь.

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Персики положительно влияют на работу сердца, улучшают пищеварение и поддерживают нормальный уровень холестерина в крови.

Стоит отметить также низкую калорийность плодов, особенно важную для тех, кто не хочет набирать лишние килограммы.

Итак, персик — это не просто наслаждение. И не имеет значения, как именно их есть: просто свежими, в виде компотов или смузи или как компонент десертов и пирогов. В любом случае этот фрукт станет отличным дополнением здорового рациона.

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Источник: EAT THIS,NOT THAT