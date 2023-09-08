Дослідження, опубліковане у науковому виданні Environmental Science & Technology, свідчить, що персики утворюють фітонутрієнти, біологічно активні сполуки, які разом з каротиноїдами та кавовою кислотою діють як потужні антиоксиданти.

Встановлено, що ці сполуки допомагають уповільнити та зменшити окислювальні процеси від токсинів і вільних радикалів, тобто мають сильні протиракові властивості.

Науковці та дієтологи підкреслюють, що персики містять багато вітамінів і мінералів, від міді до вітаміну.

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Персики позитивно впливають на роботу серця, покращують травлення та підтримують нормальний рівень холестерину в крові.

Варто відзначити також низьку калорійність плодів, особливо важливу для тих, хто не хоче набирати зайві кілограми.

Отже, персик це не просто насолода. І не має значення, як само їх їсти: просто свіжими, у вигляді компотів чи смузі або як компонент десертів або пирогів. У будь-якому випадку цей фрукт стане чудовим доповненням здорового раціону.

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Джерело: EAT THIS,NOT THAT