Все мы любим острый вкус соленых огурцов, их часто добавляют как дополнение к какому-то блюду, чтобы освежить вкус, а иногда употребляют как самостоятельную ароматную закуску.

Однако диетологи предупреждают, что эта популярная закуска может нанести вред здоровью.

Какой и почему, надо разбираться.

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Во-первых, соленые, а также маринованные, консервированные огурцы имеют небольшую пищевую ценность, хотя это компенсируется непревзойденным свежим вкусом.

Во-вторых, они могут повышать уровень артериального давления.

Избыток соли увеличивает содержание натрия, что делает соленые огурцы чрезвычайно вредными для здоровья, так как ведет к повышению давления.

Если употреблять соленый огурец изредка, это не навредит. А вот регулярное потребление дополнительного количества натрия может привести к проблемам.

В-третьих, наносит вред почкам. Речь снова о соли. Знаете ли вы, что обычный соленый огурец среднего размера содержит 569 мг натрия? Суточная потребность нашего организма составляет 2 300 мг, то есть четыре огурца. Пятый уже может привести к задержке воды, вздутию живота, высокому кровяному давлению и, как следствие, к увеличению нагрузки на почки.

Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале молекулярных наук, потребление высокого содержания соли токсично для сердца, сосудистой системы и почек.

А если вы готовите салат из соленых огурцов с добавлением масла, это еще один риск — повышение уровня холестерина. Так что возникает реальная угроза обострения сердечных болезней.

Источник: HealthShots