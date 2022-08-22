Известный психолог Светлана Ройз на своей странице в Facebook рассказала, к чему нужно быть готовыми учителям и родителям при организации учебного процесса в условиях полномасштабной войны в Украине.

— Создала простую методичку по непростой теме. О том, что нужно помнить о возможных изменениях в учебных навыках. О том, как объяснить детям и взрослым, что никто не тупой, не неудачник, что это временно, — отмечает Светлана Ройз.

Особенности, которые нужно понимать:

летний откат в знаниях. В этом году мы не можем спрогнозировать, сколько времени нужно отвести на повторение материала. К привычному летнему откату присоединился еще стресс, который влияет на работу долгосрочной памяти. Детям важно объяснить, чтобы снять их тревогу — все постепенно припомним;

Сейчас смотрят

многие дети отвыкли писать ручкой на бумаге. У многих точно изменится почерк, мы можем наблюдать некоторый регресс в письменных навыках. Все со временем вернется, важно чаще и взрослым, и малышам давать упражнения на расслабление мышц, помнить, что сейчас темп обучения и темп письма будет замедляться;

дети (и взрослые), которые пережили опыт травматизации на некоторое время забывают правила орфографии. Это со временем пройдет;

могут быть сложности с предметами и знаниями, связанные с пространственной ориентацией (геометрия, тригонометрия и то, что связано с предлогами). Здесь нужны любые активности, где бы ребенок мог создавать 3-D модели – лего, пластилин, оригами, лепка, спорт, игра на музыкальных инструментах;

травматический опыт затрудняет восприятие абстрактных понятий – именно сейчас нужна наглядность, прикладные, практические, конкретные, понятные знания и действия;

навыки чтения у детей могут ухудшиться. Важно помнить, что это временно, все восстановится;

долгосрочная память – процессы запоминания информации могут быть затруднены. Когда мы переживаем стресс, работа гиппокампа, который отвечает в том числе и за долгосрочную память, подавляется. Поэтому начинаем с маленьких объемов информации, закрепляем все в действиях, в движениях. На переменах двигаться обязательно!

многие дети за это время привыкли держать телефон в руках – это для них символ управляемости, контролируемости. Нужно подумать, что с этим делать. Может, включать приложения в телефонах в процесс обучения.

Что нужно помнить об эмоциях и отношениях

— Мы не знаем, что может стать триггером для эмоциональных реакций – во время подготовки уроков мы должны быть очень осторожны с подбором видео, фото и музыки, — отмечает психолог.

По ее словам, желательно знать, через какой опыт прошла семья, чтобы оказать поддержку, если она нужна. Любой процесс обучения начинается с ощущения безопасности, насколько сейчас возможно.

Безопасность — это наша предсказуемость, это неприкосновенность телесная, уважение к границам, понятные правила.

Можно начинать урок с того, что все стучат ладонями по столам, создают из карандашей, рисуют круг — свое защищенное пространство

Единство – возможно, начинать урок с песни, возможно, создать свой девиз, ритуалы приветствия и прощания, делать общие проекты, вместе помогать ВСУ, высаживать растения.

Структура — правила, расписание:

сейчас легализована ненормативная лексика – нужно сразу вводить правила и договариваться, что есть в вашем сообществе приемлемым;

когда мы проживаем стресс или травматический опыт, мы перестаем чувствовать свои потребности. Поэтому напоминать пить, есть, идти в туалет, двигаться;

лимбическая система не может выдержать напряжение: красные рамочки в презентациях, острые углы в рамках, которые накладываются на слайды, эмоциональные картинки, много информации в слайдах могут вызвать перегрузку и неожиданные, неосознанные реакции;

стресс и травматизация меняют и фрагментируют наше восприятие времени и реальности. Нам обязательно нужно акцентировать внимание на текущей дате;

правила, рутины, обязанности — это сейчас терапия;

когда мы проживаем сложный опыт, стресс, травматизацию, меняется самооценка, сейчас часто дети живут в режиме ожидания неудачи. Им нужен опыт побед и поддержка. Это, к примеру, маленькие знакомые задания, задания, в которых был бы быстрый результат, празднование маленьких побед;

не давать практик с закрытыми глазами – сейчас дети и взрослые не закрывают глаз, ибо так они теряют контроль;

не просить дышать глубоко – глубокое дыхание может провоцировать более сильные эмоциональные проявления. Поэтому дышим так, как дышится;

обязательно оговорить все, что связано с сиренами, укрытиями. Важное правило: мы сочувствуем, а не жалеем.

Дети переживают сложный опыт, но они точно справятся. Все эти пункты не для того, чтобы видеть в детях бедолаг и делать работу за них. Поэтому акцентируем внимание на их силе и поддерживаем в том, в чем можем.

Источник: Светлана Ройз