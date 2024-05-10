Лицо, ухаживающее за человеком, которому диагностировали деменцию, имеет право обратиться за финансовой поддержкой в уполномоченные государственные учреждения.
Куда обратиться для оформления документов, на какой размер государственной компенсации можно рассчитывать за уход за человеком с деменцией — в материале Факты ICTV.
Помощь за уход за человеком с деменцией
Благотворительный фонд Незабываемые поддерживает тех, кто заботится о людях с деменцией.
Согласно постановлению КМУ №1040 от 06.10.2021 года, выплату денежной компенсации за уход за людьми с деменцией может быть назначено физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на профессиональной основе (то есть не являются предпринимателями), но прошли соответствующую подготовку и обучение по государственным стандартам.
Средний размер ежемесячной выплаты рассчитывается индивидуально и составляет от 6,5 до 10 тыс. грн.
Как оформить помощь
Прежде всего нужно обратиться в уполномоченный орган (структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения) и подать заявление о необходимости предоставления социальных услуг.
Лица, не имеющие медицинского образования, должны пройти обучение по направлению органов социальной защиты.
После положительного решения уполномоченного органа о возможности предоставлять социальные услуги по уходу за человеком с деменцией в течение трех рабочих дней надо написать заявление о согласии выполнять их на профессиональной основе.
А затем заключить с соответствующим учреждением договор об уходе за человеком с деменцией.
Если возникают проблемы
При любых трудностях с назначением или выплатой денежной помощи, можно получить бесплатную юридическую и психологическую консультацию в благотворительном фонде Незабутні.
Здесь работают неравнодушные специалисты, которые имеют опыт, понимают специфику проблем и знают, какое это важное и ответственное дело.
Один из примеров — случай Оксаны, которая сталкивалась со сложностями при оформлении финансовой компенсации от государства по уходу за мамой с деменцией.
Управление социальной защиты населения отказало в денежной выплате, а семейный врач — в оформлении инвалидности.
Однако, благодаря юридической поддержке фонда Незабутні, Оксана преодолела бюрократические процедуры и успешно решила свои вопросы.
Чтобы получить необходимую информацию по вопросам деменции, можно позвонить по телефону 0 800 30 88 30 или заполнить форму на сайте.
Источник: Благотворительный фонд Незабутні