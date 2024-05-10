Лицо, ухаживающее за человеком, которому диагностировали деменцию, имеет право обратиться за финансовой поддержкой в уполномоченные государственные учреждения.

Куда обратиться для оформления документов, на какой размер государственной компенсации можно рассчитывать за уход за человеком с деменцией — в материале Факты ICTV.

Помощь за уход за человеком с деменцией

Благотворительный фонд Незабываемые поддерживает тех, кто заботится о людях с деменцией.

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Согласно постановлению КМУ №1040 от 06.10.2021 года, выплату денежной компенсации за уход за людьми с деменцией может быть назначено физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на профессиональной основе (то есть не являются предпринимателями), но прошли соответствующую подготовку и обучение по государственным стандартам.

Средний размер ежемесячной выплаты рассчитывается индивидуально и составляет от 6,5 до 10 тыс. грн.

Как оформить помощь

Прежде всего нужно обратиться в уполномоченный орган (структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения) и подать заявление о необходимости предоставления социальных услуг.

Лица, не имеющие медицинского образования, должны пройти обучение по направлению органов социальной защиты.

После положительного решения уполномоченного органа о возможности предоставлять социальные услуги по уходу за человеком с деменцией в течение трех рабочих дней надо написать заявление о согласии выполнять их на профессиональной основе.

А затем заключить с соответствующим учреждением договор об уходе за человеком с деменцией.

Если возникают проблемы

При любых трудностях с назначением или выплатой денежной помощи, можно получить бесплатную юридическую и психологическую консультацию в благотворительном фонде Незабутні.

Здесь работают неравнодушные специалисты, которые имеют опыт, понимают специфику проблем и знают, какое это важное и ответственное дело.

Один из примеров — случай Оксаны, которая сталкивалась со сложностями при оформлении финансовой компенсации от государства по уходу за мамой с деменцией.

Управление социальной защиты населения отказало в денежной выплате, а семейный врач — в оформлении инвалидности.

Однако, благодаря юридической поддержке фонда Незабутні, Оксана преодолела бюрократические процедуры и успешно решила свои вопросы.

Чтобы получить необходимую информацию по вопросам деменции, можно позвонить по телефону 0 800 30 88 30 или заполнить форму на сайте.

Источник: Благотворительный фонд Незабутні