Особа, що доглядає за людиною, у якої діагностували деменцію, має право звернутися за фінансовою підтримкою до уповноважених державних установ.

Куди звернутися для оформлення документів, на який розмір державної компенсації можна розраховувати за догляд за людиною з деменцією – в матеріалі Факти ICTV.

Допомога за догляд за людиною із деменцією

Благодійний фонд Незабутні підтримує тих, хто дбає про людей з деменцією.

Зараз дивляться

Згідно з постановою КМУ №1040 від 06.10.2021 року, виплату грошової компенсації за догляд за людьми з деменцією може бути призначено фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі (тобто не є підприємцями), але пройшли відповідну підготовку та навчання за державними стандартами.

Середній розмір щомісячної виплати розраховується індивідуально і становить від 6,5 до 10 тис. грн.

Як оформити допомогу

Насамперед потрібно звернутися до уповноваженого органу (структурного підрозділу з питань соціального захисту населення) та подати заяву про необхідність надання соціальних послуг.

Особи, які не мають медичної освіти, мають пройти навчання за направленням органів соціального захисту.

Після ствердного рішення уповноваженого органу про можливість надавати соціальні послуги з догляду за людиною з деменцією протягом трьох робочих днів потрібно написати заяву про згоду виконувати їх на професійній основі.

А потім укласти з відповідною установою договір про догляд за людиною з деменцією.

Якщо виникають проблеми

За будь-яких труднощів із призначенням чи виплатою грошової допомоги, можна отримати безкоштовну юридичну та психологічну консультацію в благодійному фонді Незабутні.

Тут працюють небайдужі фахівці, які мають досвід, розуміють специфіку проблем та знають, яка це важлива і відповідальна справа.

Один із прикладів – випадок пані Оксани, яка стикалася зі складнощами під час оформлення фінансової компенсації від держави щодо догляду мами з деменцією.

Управління соціального захисту населення відмовило у грошовій виплаті, а сімейна лікарка – в оформленні інвалідності.

Однак, завдяки юридичній підтримці фонду Незабутні, пані Оксана подолала бюрократичні процедури та успішно розв’язала свої питання.

Щоб отримати необхідну інформацію з питань деменції, можна зателефонувати за номером 0 800 30 88 30 або заповнити форму на сайті.

Джерело: Благодійний фонд Незабутні