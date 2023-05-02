Одуванчик — всем известное природное лекарственное растение. Этот маленький желтый цветок содержит антиоксиданты и большое количество витаминов, таких как витамины группы А, К, Е, С, В и полифенолы.

Также одуванчик имеет в составе минералы, кальций, железо и магний. Именно благодаря своим лекарственным свойствам одуванчик часто используют в народной медицине.

Факты ICTV узнавали, как одуванчик помогает при боли в суставах и как приготовить лечебную настойку.

Одуванчик для суставов

Это растение является эффективным средством для лечения суставов, которым пользуется не одно поколение. На самом деле недуги, связанные с суставами не всегда возникают из-за возраста или физических нагрузок человека, большую роль играют обменные процессы в организме.

Из-за ухудшения их работы нарушается выработка хрящевой ткани, как следствие, возникает боль в суставах.

Конечно, с такими проблемами стоит обращаться к врачам. После осмотра специалист может назначить обезболивающие, различные компрессы или специальные мази, которые наносятся на кожу в месте пораженного сустава.

Но одним из самых популярных народных методов лечения суставов считается настойка из одуванчика.

— Обратите внимание, что доказательная медицина не поддерживает такой способ лечения, хотя, по народным отзывам, одуванчик действительно помогает вылечить больной сустав!

Эффективные народные рецепты настойки из одуванчика для суставов

Спиртовая настойка

Для ее приготовления, вам необходимо:

взять двухлитровую банку и заполнить ее на 1/3 желтыми цветками;

содержимое банки залить водкой. Алкоголь должен полностью покрыть цветки;

оставить банку в темном месте до появления цвета сирени;

когда сирень зацветет, заполнить цветками оставшуюся банку (2/3 объема) и убрать ее в темное место;

когда зацветет картофель, добавить его цветки в банку и оставить настойку до осени;

в сентябре процедить жидкость и отжать одуванчик, у вас получится около 1,5 л настойки.

Готовым народным средством натираем больные суставы вечером каждый день.

Спиртовая настойка №2

Это средство готовится быстрее предыдущего, кроме того, для приготовления вам понадобится только водка или спирт и 200 голов одуванчика.

Сперва нужно насобирать цветы. Делать это стоит на лесных полянах вдали от дорог или производственных участков. Не стоит срывать весь цветок, вам понадобится лишь желтая головка. Переложите одуванчики в литровую банку и залейте доверху водкой или спиртом. Плотно закройте банку и оставьте одуванчик в темном месте на 30 дней. По истечению срока, обязательно процедите настойку и растирайте проблемные места.

Применять настойку стоит вечером перед сном. Через 2-4 недели регулярного использования, вы почувствуете облегчение боли в суставах.

Быстрый рецепт настойки

Возьмите бутылку из темного стекла и наполните ее головками одуванчика. Залейте цветы водкой.

Натяните на горлышко бутылки марлю и оставьте настойку на 12 часов в темном месте при комнатной температуре.

По истечению времени процедите настой и готовой жидкостью натирайте больные суставы. А на ночь можно делать компрессы на проблемные места. Курс лечения — 7-10 дней.

Обратите внимание, что подобные настойки предназначены только для наружного применения!

Настой на воде

Такую настойку стоит применять в тех случаях, когда известен точный диагноз (например, артрит, артроз, остеохондроз или ревматизм).

Для приготовления вам понадобится:

сушеные корни и листья одуванчика — 2-3 ст. л;

вода — 200 мл.

Как готовить:

Высыпьте сушеные корни и листья одуванчика в кастрюлю, залейте водой и варите 10 мин. Оставьте отвар настаиваться на 30 мин, а затем процедите и перелейте жидкость в банку или бутылочку.

В народе советуют употреблять такую настойку перед едой, однако без точного диагноза и назначения врача делать этого не стоит! Самолечение может навредить организму и вызвать различные проблемы со здоровьем!

Помните, что все эти рецепты — исключительно народная медицина. Для профессионального лечения советуем обратиться к соответствующему врачу и пользоваться его рекомендациями!