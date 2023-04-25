Лечебные свойства одуванчика: как растение влияет на организм

Одуванчик, как и большинство других растений, обладает большим количеством полезных свойств.

Именно поэтому одуванчики часто используют для приготовления различных народных лекарств, ведь цветок обладает лечебными свойствами.

Факты ICTV узнавали, какими лечебными свойствами обладает одуванчик, какие лекарства готовят на его основе и зачем.

Лечебные свойства одуванчика

Известно, что эти желтенькие цветочки содержат антиоксиданты и большое количество витаминов, например, витамины группы А, К, Е, С, В и полифенолы. Они помогают защитить клетки от повреждений. Одуванчики также содержат минералы, кальций, железо и магний.

Обычно цветок потребляют в пищу в приготовленном или сыром виде, но перед этим обрабатывают. Кроме того, специалисты советуют употреблять одуванчик лекарственный, ведь он положительно влияет на лечение диабета, экземы, изжоги, желудочно-кишечных расстройств и даже рака.

Было проведено немало исследований, подтверждающих лечебные свойства одуванчика. Например, в 2005 году было доказано, что экстракт одуванчика может блокировать вредное ультрафиолетовое излучение и защищать кожу от солнечных лучей (экстракт необходимо наносить на кожу).

Таким образом, экстракт одуванчика может служить профилактикой рака кожи, однако стоит быть с этим очень осторожными, ведь у детей такое лечение может вызвать контактный дерматит.

Более того, некоторые ученые считают, что одуванчик подходит не только для профилактики рака кожи, но и может быть отличным средством в борьбе с болезнью.

В 2012 году в Университете Виндзора (Канада) провели исследование, которое показало, что корень одуванчика помогает вызвать процесс замены старых клеток новыми в клетках рака простаты и поджелудочной железы. А это замедляет их распространение.

Также одуванчик применяется при лечении разнообразных кожных заболеваний (экзема, угри, фурункулы, высыпания, псориаз). Для этого необходимо высушить и измельчить корень цветка, смешать его с водой до образования пасты и наносить на кожу. Такая маска из одуванчика успокаивает кожу и демонстрирует противовоспалительный эффект.

Укрепление иммунной системы — еще одно чудо-свойство одуванчика. Доказано, что экстракт цветка обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, которые помогают организму лучше бороться с инфекциями.

Было проведено немало исследований, доказывающих что одуванчик значительно уменьшает способность вирусов реплицировать и защищает от бактерий.

Еще одуванчик обладает мочегонными свойствами. Некоторые исследования показали, что благодаря этому растение можно использовать при лечении задержки воды в организме, предменструального вздутия и преддиабетного состояния.

В 2009 году были проведены исследования, которые доказали, что одуванчик действительно помогает увеличить частоту мочеиспускания, однако не его объем.

Также во время исследования на животных было доказано, что у мышей, получавших экстракт одуванчика, значительно снижался уровень триглицеридов и холестерина. Соответственно, ученые считают, что одуванчик способствует снижению уровня холестерина.

Некоторые соединения цветов влияют на уровень холестерина в крови и снижают риск заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

Еще одно лечебное свойство одуванчика — очищение печени. Исследование показало, что у мышей, подвергшихся негативному воздействию парацетамола, одуванчик помог защитить ткани печени.

Поэтому растение часто используют, как тонизирующее средство для очищения печени. А еще оно помогает защитить ткани, когда орган подвергается стрессу или воздействию токсичных веществ.

Также одуванчик обладает антидиабетическими свойствами и контролирует уровень сахара в крови. В состав растения входит инсулин, а потому цветок поддерживает рост здоровых бактерий в желудочно-кишечном тракте, что помогает в борьбе с диабетом.

Что можно приготовить из одуванчика

Довольно часто можно услышать о меде из одуванчиков

Также из одуванчиков готовят вино

Чай из одуванчиков — приготовить такой напиток в домашних условиях сложно, поскольку это требует немало времени, поэтому обычно люди покупают уже готовую смесь. Одуванчик помогает справиться с проблемой медленного переваривания пищи, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Однако такое время может вызвать аллергию. По данным NCCIH, если у вас аллергия на амброзию, хризантему, календулу и ромашку, то данный напиток может вызвать аллергическую реакцию.

Джерело: Hindawi, National Library of Medicine, Lippincott Browse Journals