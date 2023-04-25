Лікувальні властивості кульбаби: як рослина впливає на організм

Кульбаба, як і більшість інших рослин, володіє великою кількістю корисних властивостей. Саме тому кульбабу часто використовують для приготування різних народних ліків, адже квітка має лікувальні властивості.

Факти ICTV дізнавалися, якими лікувальними властивостями володіє кульбаба, які ліки готують на її основі та навіщо.

Лікувальні властивості кульбаби

Відомо, що ці жовтенькі квіточки містять антиоксиданти і велику кількість вітамінів, наприклад, вітаміни групи А, К, Е, С, В і поліфеноли. Вони допомагають захистити клітини від пошкоджень. Також кульбаба містить мінерали, кальцій, залізо та магній.

Зазвичай квітку споживають в їжу в приготовленому чи сирому вигляді, та перед цим обробляють. Крім того, фахівці радять вживати кульбабу лікарську, адже вона позитивно впливає на лікування діабету, екземи, печії, шлунково-кишкових розладів і навіть раку.

Було проведено чимало досліджень, які підтверджують лікувальні властивості кульбаби. Наприклад, у 2005 році доведено, що екстракт кульбаби може блокувати шкідливе ультрафіолетове випромінювання й захищати шкіру від сонячних променів (екстракт потрібно нанести на шкіру).

Таким чином, екстракт кульбаби може слугувати профілактикою раку шкіру, проте варто бути з цим дуже обережними, адже у дітей таке лікування може викликати контактний дерматит.

Ба більше, деякі вчені вважають, що кульбаба підходить не лише для профілактики раку шкіри, а й може бути чудовим засобом у боротьбі з хворобою.

У 2012 році в Університеті Віндзора (Канада) провели дослідження, яке показало, що корінь кульбаби допомагає викликати процес заміни старих клітин на нові у клітинах раку простати та підшлункової залози. А це сповільнює їхнє поширення.

Також кульбаба застосовується у лікуванні різноманітних шкірних захворювань (екзема, вугрі, фурункули, висипання, псоріаз). Для цього необхідно висушити й подрібнити корінь квітки, змішати його з водою до утворення пасти та наносити на шкіру. Така маска з кульбаби заспокоює шкіру і демонструє протизапальний ефект.

Зміцнення імунної системи – ще одна диво-властивість кульбаби. Доведено, що екстракт квітки має противірусні й антибактеріальні властивості, які допомагають організму краще боротися з інфекціями.

Було проведено чимало досліджень, які доводять що кульбаба значно зменшує здатність вірусів реплікувати, та захищає від бактерій.

Ще кульбаба володіє сечогінними властивостями. Певні дослідження показали, що завдяки цьому рослину можна використовувати під час лікування затримки води в організмі, передменструального здуття та переддіабетного стану.

У 2009 році були проведені дослідження, які довели, що кульбаба дійсно допомагає збільшити частоту сечовипускання, проте не його обсяг.

Також у процесі досліджень на тваринах доведено, що у мишей, які отримували екстракт кульбаби, значно знижувався рівень тригліцеридів і холестерину. Відповідно, вчені вважають, що кульбаба сприяє зниженню рівня холестерину.

Деякі сполуки квітки впливають на рівень холестерину в крові та знижують ризик захворювань серця та судин.

Ще одна лікувальна властивість кульбаби – очищення печінки. Дослідження показало, що мишам, які зазнали негативного впливу парацетамолу, кульбаба допомогла захистити тканини печінки.

Тому рослину часто використовують, як тонізувальний засіб для очищення печінки. А ще вона допомагає захистити тканини, коли орган піддається стресу чи дії токсичних речовин.

Також кульбаба володіє антидіабетичними властивостями та контролює рівня цукру в крові. До складу рослини входить інсулін, а тому квітка підтримує зростання здорових бактерій в шлунково-кишковому тракті, що допомагає в боротьбі з діабетом.

Що можна приготувати з кульбаби

Досить часто можна почути про мед із кульбаб

Також із кульбаб готують вино

Чай із кульбаби – приготувати такий напій в домашніх умовах складно, адже це потребує чимало часу, тому зазвичай люди купують уже готову суміш. Кульбабовий час допомагає впоратися з проблемою повільного перетравлювання їжі, володіє протизапальними й антиоксидантними властивостями. Водночас такий час може викликати алергію. За даними NCCIH, якщо у вас алергія на амброзію, хризантему, календулу та ромашку, такий напій може викликати алергічну реакцію.

Джерело: Hindawi, National Library of Medicine, Lippincott Browse Journals