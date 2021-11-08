В прошлом году в Благотворительном фонде Свои было полторы сотни кислородных концентраторов. Теперь – полторы тысячи. И все равно не хватает. Люди, которые помогают дышать тысячам украинцев, снова – на пределе. И сил, и финансовых возможностей. Основательница фонда Леся Литвинова говорит, что в эту волну эпидемии люди задыхаются еще больше. Эта история — о кислородной недостаточности в Украине и спасительное неравнодушие.

— Добрый день! Хотел узнать по поводу концентратора. Мама тяжело заболела. Врачи откачали сатурацию до 72. Но хотелось бы хотя бы 90.

заболела. Врачи откачали сатурацию до 72. Но хотелось бы хотя бы 90. — Скорая не хочет ехать! Говорят, нужно к семейному врачу. Как мне их убедить?

к семейному врачу. Как мне их убедить? — Добрый вечер! Концентратор ваш работает. Мама дышит и даже уже глаза открыла. Вы – моя звездочка на пути. Я очень вам благодарна!

на пути. Я очень вам благодарна! — Здравствуйте. Мы бы хотели вернуть вам концентратор. Мама умерла. Но благодаря вам, она в последние дни была в такой кровати, с таким питанием. Вот реально вам низкий поклон.

Эти отрывки из телефонных звонков – лишь малая толика ежесуточного шквала обращений в Благотворительный фонд Свои, который разместился в небольшом полуподвальном помещении. Одна комната, три женщины за компьютерами. Три хризантемы на столе, две из которых уже завяли.

Именно сюда с последней надеждой, на грани отчаяния и боли обращаются люди со всей Украины с одной-единственной просьбой: помогите дышать! Просят в основном за своих близких и родных, которых медики в больнице откачали от коронавируса, но не вернули способность дышать самостоятельно.

Таких пациентов сплошь и рядом выписывают домой с предложением достать где-нибудь кислородный концентратор. Но где?! Растерянные люди часто просто не понимают, как это можно сделать. И тогда семейные врачи пишут на соответствующем бланке о назначении кислородной поддержки три заветных слова – Благотворительный фонд Свои.

— Страшно все это. Безысходно. Мы сейчас наблюдем коллективную ответственность. И под раздачу попали все, — вздыхает Леся Литвинова в беседе с журналистом Фактов ICTV.

О Лесе корреспонденты уже рассказывали своим зрителям: паллиатив, помощь переселенцам. Казалось бы, в биографии волонтерки есть много всего, что могло бы подкосить, сломать, забрать последние силы. Но о безысходности, по признанию журналиста, готовившего сюжет, сегодня она говорит впервые.

Количество кислородных концентраторов, которые выдает Фонд растет лавинообразно. За ними едут со всех уголков Украины. Раздольное, Бердичев, Харьков. Помочь всем нуждающимся нереально. Но Леся и ее помощницы стараются не отказывать никому, кому такой концентратор в буквальном смысле нужен как воздух.

— Эта волна отличается своей страшной тяжестью. Если раньше не хватало мест в больницах, то теперь не хватает мест в реанимациях. Несравненно чаще стали тяжело болеть молодые, — с болью рассказывает Леся Литвинова.

…Нервы – на пределе. Иногда, чтобы сдержаться, требуется собрать немыслимым усилием всю силу воли. Как в тот раз, когда позвонил мужчина, сказал, что привез концентратор и просит забрать его с улицы. Леся признается, что в тот момент была готова сорваться на крик: мол, не могли бы вы сами его нам занести, если мы вам сами его доставили?! А в ответ услышала почти виноватое объяснение: я этот аппарат папе покупал, но папа умер, теперь вот хочу вам подарить – может кому-то пригодится.

— Мне до сих пор страшно стыдно перед тем молодым человеком. Правда. Это чувство еще долго будет мучить, — откровенно признается руководительница Фонда.

И добавляет, что таких людей, которые помогают волонтерам закупать концентраторы, стало намного меньше.

Но упрямую команду Леси это не останавливает. Они готовы залезть в огромные долги, чтобы никому не отказать в помощи. Ни днем, ни ночью.

Мы обращаемся ко всем, кто может оказать посильную помощь Благотворительному фонду Свои. Давайте будем милосердными! Хотя бы потому, что от страшной участи – невозможности дышать после перенесенного коронавируса – не застрахован никто!

Для всех неравнодушных – реквизиты Фонда:

ФIЛIЯ “РОЗРАХ.ЦЕНТР” АТ КБ”ПРИВАТБАНК”

отримувач: БО БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД СВОЇ

код отримувача: 39293651

рахунок отримувача: UA223206490000026007052620401