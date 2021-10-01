Согласно результатам первого клинического исследования, посвященного совместному введению прививок за один прием, вакцины от гриппа безопасно вводить одновременно с вакцинами от Covid-19 Pfizer или AstraZeneca.

Исследование показало, что наиболее частые побочные эффекты при определенных комбинациях прививок от гриппа и Covid-19 включали боль в месте инъекции и временную усталость, головную или мышечную боли.

В рамках исследования комбинированной вакцинации против гриппа и Covid-19 ученые заявили, что полученные результаты подтверждают недавнюю рекомендацию Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) предлагать бустеры Covid-19 наряду с прививками от гриппа этой осенью и зимой. Разумеется, когда это целесообразно.

Совет JCVI прозвучал на фоне опасений, что предстоящий сезон гриппа может быть хуже, чем в последние годы, потому что иммунитет людей к гриппу ослаб.

Испытание, которое проходило в 12 центрах NHS в Англии и Уэльсе, изучало побочные эффекты и иммунные реакции после того, как 679 человек получили вторую прививку вакцины Pfizer или AstraZeneca Covid в одну руку, а затем одну из трех вакцин против гриппа в другую.

Волонтеры были разделены на две возрастные группы: до 65 лет и от 65 лет и старше. При первом посещении они получили либо прививку от Covid-19 и прививку от гриппа, либо прививку от Covid-19 и плацебо.

Через три-четыре недели участники вернулись и получили либо прививку плацебо, либо вакцину от гриппа, в зависимости от того, что они пропустили при первом посещении. Через две-три недели после этого добровольцы снова вернулись, чтобы обсудить любые побочные эффекты и сдать образец крови.

Около трех четвертей добровольцев сообщили по крайней мере об одном системном побочном эффекте, таком как усталость, независимо от того, сделали ли они прививку от Covid-19 отдельно или в сочетании с прививкой от гриппа. Среди редких сообщений о тяжелых реакциях был один человек, который был госпитализирован с мигренью.

Отвечая на вопрос в конце исследования, 97% добровольцев ответили, что в будущем они хотели бы получить две вакцины на одном приеме.