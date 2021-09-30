Министерство здравоохранения утвердило приказ об обязательной прививке от коронавируса для некоторых профессий.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, в ближайшее время приказ должно зарегистрировать Министерство юстиции, после чего он вступит в силу.

— В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, независимо от специализации заведения-ясли, садики, школы, профтехучилища или вузы, — отметил он.

В список входят работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. А также работники местных государственных областных, городских и районных администраций.