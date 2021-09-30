Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ з переліком професій, яким обов’язково треба вакцинуватися від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, найближчим часом наказ має зареєструвати міністерство юстиції, після чого він набуде чинності.

– В наказі чітко визначений перелік професій. Це всі освітяни, незалежно від спеціалізації закладу — ясла, садочки, школи, профтехучилища чи вузи, – зазначив він.

До списку входять працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. А також працівники місцевих державних обласних, міських та районних адміністрацій.

Міністр стверджує, що під час карантину роботодавець повинен відсторонити від роботи усіх невакцинованих працівників без збереження зарплати, але зі збереженням місця роботи.

– Скільки триватиме карантин, стільки людина не зможе працювати на своїй роботі, якщо вона не вакцинується від коронавірусу, – додав він.

22 вересня МОЗ запровадило обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Такий підхід вже передбачено чинним законодавством.

Що стосується правової сторони обов’язкової вакцинації, то Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути застосована у демократичному суспільстві. Вона не протирічить Конвенції з прав людини та основоположних свобод.

Детальніше про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Фото: КМДА