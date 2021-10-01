Згідно з результатами першого клінічного дослідження, присвяченого спільному введенню щеплень за один раз, вакцини від грипу безпечно вводити одночасно з вакцинами від Covid-19 Pfizer або AstraZeneca.

Дослідження показало, що найбільш часті побічні ефекти при певних комбінаціях щеплень від грипу і Covid-19 включали біль у місці ін’єкції й тимчасову втому, головний або м’язовий біль.

В рамках дослідження комбінованої вакцинації проти грипу і Covid-19 вчені заявили, що отримані результати підтверджують нещодавню рекомендацію Об’єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI) пропонувати бустери Covid-19 поряд з щепленнями від грипу цієї осені та взимку. Зрозуміло, коли це доцільно.

Порада JCVI прозвучала на тлі побоювань, що майбутній сезон грипу може бути гіршим, ніж в останні роки, тому що імунітет людей до грипу ослаб.

Випробування, яке проходило в 12 центрах NHS в Англії та Уельсі, вивчало побічні ефекти та імунні реакції після того, як 679 людей отримали друге щеплення вакцини Pfizer або AstraZeneca Covid в одну руку, а потім одну з трьох вакцин проти грипу в іншу.

Волонтери були розділені на дві вікові групи: до 65 років і від 65 років і старше. При першому відвідуванні вони отримали або щеплення від Covid-19 і щеплення від грипу, або щеплення від Covid-19 і плацебо.

Через три-чотири тижні учасники повернулися і отримали або плацебо, або вакцину від грипу, залежно від того, що вони пропустили під час першого відвідування. Через два-три тижні після цього добровольці знову повернулися, щоб обговорити будь-які побічні ефекти і здати зразок крові.

Близько трьох чвертей добровольців повідомили принаймні про один системний побічний ефект, як-от втома, незалежно від того, чи зробили вони щеплення від Covid-19 окремо або в поєднанні зі щепленням від грипу. Серед рідкісних повідомлень про важкі реакції була одна людина, госпіталізована з мігренню.

Відповідаючи на питання в кінці дослідження, 97% добровольців відповіли, що в майбутньому вони хотіли б отримати дві вакцини за один раз.