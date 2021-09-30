В Україні планують утилізувати 34 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. Це пов’язано з порушенням умов зберігання.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі із журналістами. За його словами. Була інформація, що під час транспортування порушили холодовий режим.

Ляшко пояснив, що препарат зберігався на складі, оскільки у міністерства не було доказів порушення умов транспортування.

– Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим, – зазначив він.

Він уточнив, що зараз йде судовий процес між постачальником та логістом щодо цієї партії вакцини.

Щодо вакцини AstraZeneca, термін придатності якої спливає в жовтні, 1,7 тис. доз препарату використають протягом 30 вересня.

Міністр стверджує, що жоден протермінованим препарат не може бути використаний. Зараз усі мобільні бригади працюють над тим, щоб використати в першу чергу вакцину, у якої закінчується термін придатності. Інші препарати відклали у резерв, навіть якщо відбуватимуться нові постачання. Так побудований цикл усіх препаратів, щоб була мінімальна утилізація.

Нещодавно головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що вже у жовтні-листопаді може закінчитися термін придатності у близько 3 млн доз AstraZeneca на обласних складах.

Він впевнений, що теперішні темпи вакцинації дозволяють використати усі ці препарати до закінчення терміну придатності. Детальніше про вакцинацію в Україні – читайте на Фактах ICTV.