В Україні вже у жовтні-листопаді може закінчитися термін придатності у близько 3 млн доз AstraZeneca на обласних складах. А також у близько 1,1 млн доз вакцини Pfizer, які мають термін придатності до кінця листопада-грудня.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, є певні ризики того, що вакцини від Covid-19, які не встигнуть використати, можуть утилізувати.
– Ми зробимо все можливе, щоб жодної дози не довелося утилізувати. Зараз в Україні немає жодної простроченої вакцини, – зазначив він.
Теперішні темпи вакцинації дозволяють використати усі ці препарати до закінчення терміну придатності. З 13 вересня до 19 вересня 2021 року в Україні від Covid-19 щепили майже 750 тис. людей. А добова кількість щеплень сягає від 120-130 тис. у будні та до 50 тис. у вихідні.
Якщо у певному регіоні буде ризик, що препарати не встигнуть використати, то їх розподілять до тих, де вони використовуються активніше.
Кузін стверджує, що Україна не планує комусь віддавати вакцини, які скоро можуть стати непридатними. Адже частину доз Україна отримала у якості гуманітарної допомоги, тому передавати їх комусь ще – неетично.
– Це буде великий репутаційний провал, якщо ми не зможемо їх використати. Багато країн не мають вакцин, – додав він.
У МОЗ закликають українців вакцинуватися від коронавірусу, щоб зупинити пандемію та уникнути нових локдаунів.
За добу, 20 вересня, в Україні від Covid-19 вакцинувалися 108 736 людей. Одну дозу отримали 62 909 людей, повністю імунізовані – 45 827 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу – 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 565 584 щеплення.