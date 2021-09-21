В Україні вже у жовтні-листопаді може закінчитися термін придатності у близько 3 млн доз AstraZeneca на обласних складах. А також у близько 1,1 млн доз вакцини Pfizer, які мають термін придатності до кінця листопада-грудня.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, є певні ризики того, що вакцини від Covid-19, які не встигнуть використати, можуть утилізувати.

– Ми зробимо все можливе, щоб жодної дози не довелося утилізувати. Зараз в Україні немає жодної простроченої вакцини, – зазначив він.