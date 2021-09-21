В Украине уже в октябре-ноябре может закончиться срок годности у около 3 млн доз AstraZeneca на областных складах. А также у около 1,1 млн доз вакцины Pfizer, которые имеют срок годности до конца ноября-декабря.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, есть определенные риски того, что вакцины от Covid-19, которые не успеют использовать, утилизируют.

— Мы сделаем все возможное, чтобы ни одной дозы не пришлось утилизировать. Сейчас в Украине нет ни одной просроченной вакцины, — отметил он.

Нынешние темпы вакцинации позволяют использовать все эти препараты до окончания срока годности. С 13 сентября по 19 сентября 2021 года в Украине от Covid-19 привили почти 750 тыс. людей. А суточное количество прививок достигает от 120-130 тыс. в будни и до 50 тыс. в выходные.

Если в определенном регионе будет риск, что препараты не успеют использовать, то их распределят в те места, где они используются активнее.

Кузин утверждает, что Украина не планирует кому-то отдавать вакцины, которые скоро могут стать непригодными. Ведь часть доз Украина получила в качестве гуманитарной помощи, поэтому передавать их кому-то еще — неэтично.

— Это будет большой репутационный провал, если мы не сможем их использовать. Многие страны не имеют вакцин, — добавил он.

В Минздраве призывают украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы остановить пандемию и избежать новых локдаунов.

За сутки, 20 сентября, в Украине от Covid-19 вакцинировались 108 736 человек. Одну дозу получили 62 909 человек, полностью иммунизированы — 45 827 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 6 366 925 человек, из них получили одну дозу – 6 366 923 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 565 584 прививки.