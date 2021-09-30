В Украине планируют утилизировать 34 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Это связано с нарушением условий хранения.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами. По его словам. Была информация, что во время транспортировки нарушили холодовой режим.

Ляшко объяснил, что препарат хранился на складе, поскольку у министерства не было доказательств нарушения условий транспортировки.

— Мы не можем допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим, – отметил он.

Он уточнил, что сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом в отношении этой партии вакцины.

Относительно вакцины AstraZeneca, срок годности которой истекает в октябре, 1,7 тыс. доз препарата используют в течение 30 сентября.

Министр утверждает, что ни один просроченный препарат не может быть использован. Сейчас все мобильные бригады работают над тем, чтобы использовать в первую очередь вакцину, у которой заканчивается срок годности. Другие препараты отложили в резерв, даже если будут происходить новые поставки. Так построен цикл всех препаратов, чтобы была минимальная утилизация.

Недавно главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что уже в октябре-ноябре может закончиться срок годности около 3 млн доз AstraZeneca на областных складах.

Он уверен, что нынешние темпы вакцинации позволяют использовать все эти препараты до окончания срока годности. Подробнее о вакцинации в Украине — читайте на Фактах ICTV.