Эксперты Министерства здравоохранения Украины ответили на самые распространенные вопросы относительно электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства.

— С ноября в Украине вместо бумажных рецептурных бланков заработает электронный рецепт на отпуск наркотических (психотропных) лекарственных средств, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что это важное решение для пациентов, которые проходят сложное лечение, а также еще один этап усиления контролируемого и ответственного отпуска рецептурных препаратов в Украине.

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На какие наркотические и психотропные препараты требуется е-рецепт

Речь идет о лекарственных средствах, которые имеют наркотическое действие и оборот которых строго ограничен. Такие препараты применяются исключительно по рецепту врача, выписанному на специальном рецептурном бланке формы № 3, и по конкретным медицинским показаниям.

Будет ли действовать бумажный рецепт

Да, бумажные рецепты будут действовать еще некоторое время — медицинские учреждения, которые пока не работают с электронной системой здравоохранения, смогут выписывать рецепты на бумажных бланках.

Впрочем, важно заметить, что речь идет не об обычных бумажных рецептах. Это специальные рецептурные бланки формы № 3, которые производятся на розовой бумаге и подлежат строгой отчетности и учету.

Каков срок погашения е-рецепта на наркотические препараты

Электронный рецепт на наркотические (психотропные) лекарственные средства, как и бумажный рецепт на специальных бланках формы № 3, действителен в течение десяти дней со дня выписки.

Как пациент сможет получить электронный рецепт на наркотическое лекарственное средство

Электронный рецепт на наркотический препарат можно получить непосредственно у врача, который отвечает за лечение пациента. Заметим, что пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения (ЭСЗО). При выписке электронного рецепта пациенту поступит смс с номером рецепта и уникальным кодом подтверждения, которое он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения назначенных препаратов.

Впрочем, если врач пока не работает с ЭСЗО, он выпишет пациенту бумажный рецепт.

В какой аптеке можно приобрести наркотические лекарственные средства по электронному рецепту

Приобрести наркотические (психотропные) лекарственные средства по е-рецепту по-прежнему можно в тех аптеках, которые имеют соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.