Японские ученые из Медицинского университета префектуры Киото в ходе исследования выяснили, что употребление зеленого чая или чая матча может быть оружием в борьбе с Covid-19, поскольку напиток способен эффективно инактивировать вирус.

Исследователи выяснили, что химические вещества в напитке связываются с белком-шипом, торчащим из поверхности вируса, и не дают ему заразить клетки.

По словам ученых, это заслуга молекул на основе чая, известных как EGCG и TFDG, которые прикрепляются к вирусу в том же месте, где с ним соединяется человеческий рецептор ACE2.

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Как образно объяснили ученые, рецептор ACE2 подобен двери, которая позволяет вирусу проникнуть в клетки человека и вызвать болезнь. Однако химические вещества чая блокируют это решающее взаимодействие.

В ходе эксперимента, семь здоровых добровольцев употребляли разные виды чая — матча, черный, зеленый либо плацебо.

— Мы обнаружили, что все проверенные нами подварианты Омикрона были эффективно инактивированы обработкой зеленым чаем и чаем матча в течение 10 секунд, — утверждают ученые.

Исследователи отметили, что зеленый чай, заваренный из чайных листьев, имеет легкий и немного травянистый вкус. Он дает организму ряд витаминов, минералов и антиоксидантов.

Матча — это измельченная версия листьев зеленого чая, когда получается мелкий порошок, который содержит более высокую концентрацию важных антиоксидантов и питательных веществ.

Источник: Express