Японські вчені з Медичного університету префектури Кіото під час дослідження з’ясували, що вживання зеленого чаю або чаю матча може бути зброєю в боротьбі з Covid-19, оскільки напий здатний ефективно інактивувати вірус.

Дослідники з’ясували, що хімічні речовини в напої зв’язуються з білком-шипом, що стирчить із поверхні вірусу, і не дають йому заразити клітини.

За словами вчених, це заслуга молекул на основі чаю, відомих як EGCG і TFDG, які прикріплюються до вірусу в тому ж місці, де з ним з’єднується людський рецептор ACE2.

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Як образно пояснили вчені, рецептор ACE2 подібний до дверей, які дозволяють вірусу проникнути в клітини людини і викликати хворобу. Однак хімічні речовини чаю блокують цю вирішальну взаємодію.

Під час експерименту сім здорових добровольців вживали різні види чаю – матча, чорний, зелений або плацебо.

– Ми виявили, що всі перевірені нами підваріанти Омікрону були ефективно інактивовані обробкою зеленим чаєм і чаєм матча протягом 10 секунд, – стверджують учені.

Дослідники зазначили, що зелений чай, заварений із чайного листя, має легкий і трохи трав’янистий смак. Він дає організму низку вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Матча – це подрібнена версія листя зеленого чаю, коли виходить дрібний порошок, який містить вищу концентрацію важливих антиоксидантів і поживних речовин.

Джерело: Express