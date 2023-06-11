Эксперт-фармацевт Дебора Ли в комментарии популярному британскому изданию рассказала, что с помощью яиц можно заметно уменьшить количество висцерального жира на животе.

— Многие исследования показали, что увеличение потребления белка помогает сбросить вес, включая потерю висцерального жира в области живота, — объяснила Дебора.

По словам эксперта, одним из продуктов с очень высоким содержанием белка являются яйца. Среднее яйцо (весом около 52 г) содержит 6,3 г белка, поэтому два яйца обеспечивают от 12 до 14 г белка. Взрослым нужно от 45 до 56 г белка в день, в зависимости от того, насколько они активны.

Яйца являются идеальным источником незаменимых аминокислот для здоровья человека. В них мало калорий — в среднем яйце около 60 калорий. Яйца являются отличным источником витамина D, холина, а также витаминов группы В и витамина А.

— Вполне безопасно есть яйца каждый день — это не увеличивает риск сердечных заболеваний. На диете для похудения съедайте до трех яиц в день, чтобы получить максимальную пользу, — утверждает эксперт.

По ее словам, увеличение потребления белка может помочь избавиться от висцерального жира, ускорить метаболизм. Кроме того, диеты с высоким содержанием белка помогают дольше чувствовать себя сытым.

В качестве доказательства эксперт рассказала об одном исследовании, опубликованном в журнале Clinical Nutrition в 2022 году, в котором изучалось влияние употребления яиц на 355 студентов университета в Испании.

В ходе эксперимента выяснилось, что участники, сообщившие о высоком потреблении яиц (пять или более в неделю), показали значительно более низкие значения индекса массы тела и процентного содержания жира в организме, чем те, кто сообщил о низком потреблении яиц (менее одного яйца в неделю).

Кроме того, в статье, опубликованной в Журнале Американского колледжа питания в 2020 году, рассматривалась связь между потреблением яиц и потерей веса у более чем 2 200 участников.

— Потребление яиц может быть полезным для регулирования веса, особенно при избыточном весе/ожирении у женщин, — говорится в сообщении.

Источник: Express