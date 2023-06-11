Експерт-фармацевт Дебора Лі в коментарі популярному британському виданню розповіла, що за допомогою яєць можна помітно зменшити кількість вісцерального жиру на животі.

– Багато досліджень засвідчили, що збільшення споживання білка допомагає скинути вагу, включно із втратою вісцерального жиру в ділянці живота, – пояснила Дебора.

За словами експерта, одним із продуктів із дуже високим вмістом білка є яйця. Середнє яйце (вагою близько 52 г) містить 6,3 г білка, тому два яйця забезпечують від 12 до 14 г білка. Дорослим потрібно від 45 до 56 г білка на день, залежно від того, наскільки вони активні.

Яйця є ідеальним джерелом незамінних амінокислот для здоров’я людини. У них мало калорій – у середньому яйці близько 60 калорій. Яйця є чудовим джерелом вітаміну D, холіну, а також вітамінів групи В і вітаміну А.

– Цілком безпечно їсти яйця щодня – це не збільшує ризик серцевих захворювань. На дієті для схуднення з’їдайте до трьох яєць на день, щоб отримати максимальну користь, – стверджує експерт.

За її словами, збільшення споживання білка може допомогти позбутися вісцерального жиру, прискорити метаболізм. Крім того, дієти з високим вмістом білка допомагають довше почуватися ситим.

Як доказ експертка розповіла про одне дослідження, опубліковане в журналі Clinical Nutrition 2022 року, в якому вивчали вплив вживання яєць на 355 студентів університету в Іспанії.

Під час експерименту з’ясувалося, що учасники, які повідомили про високе споживання яєць (п’ять або більше на тиждень), показали значно нижчі значення індексу маси тіла та відсоткового вмісту жиру в організмі, ніж ті, хто повідомив про низьке споживання яєць (менше одного яйця на тиждень).

Крім того, у статті, опублікованій у Журналі Американського коледжу харчування 2020 року, розглядався зв’язок між споживанням яєць і втратою ваги у більш ніж 2 200 учасників.

– Споживання яєць може бути корисним для регулювання ваги, особливо при надмірній вазі/ожирінні у жінок, – йдеться в повідомленні.

Джерело: Express