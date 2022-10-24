В последние недели растут цены на яйца. Не буду комментировать эту ситуацию, но хочу напомнить о ценности и незаменимости этого продукта выше любой цены.

Полноценный белок

Белок – строительный материал нашего организма. Так вот, в одном яйце содержится шесть г белка со всеми девятью необходимыми аминокислотами. Это те же аминокислоты, которые наш организм не производит, а получает с продуктами питания. Яйца содержат небольшую часть жира и холестерина. Следовательно, не нужно беспокоиться о сахаре или углеводах, их в яйцах нет.

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Питательные вещества

В каждой калории яйца питательных веществ – витаминов, минералов, аминокислот – больше, чем в других продуктах. Из них вы получите, кроме высококачественного белка, селен, фосфор, холин, витамин B12 и антиоксиданты, которые помогают сохранить здоровье клеток.

“Хороший” холестерин

“Хороший” холестерин или ЛПВП повышается у людей, которые съедают три или более яиц ежедневно. Но при этом уровень ЛПНП (плохого холестерина) в крови также повышается. Но хороший холестерин сдерживает вредную деятельность ЛПНП.

Триглицериды

Высокий уровень триглицеридов является маркером повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний и панкреатита. Употребление яиц снижает их уровень.

В недавнем исследовании, проведенном в Китае, люди, которые употребляли одно яйцо каждый день, имели почти на 30% меньше шансов умереть от геморрагического инсульта, чем те, кто его не ел.

Сытость

Яйца, употребленные на завтрак, придают ощущение сытости. Это избавит вас от желания перекусить чем-то вредным в течение дня.

Контроль порции

В одном яйце содержится 70 калорий, так что вы точно знаете, сколько энергии получаете. Пара сваренных яиц, салат или ломтик цельнозернового хлеба – это здоровый завтрак, который легко приготовить.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Исследования свидетельствуют, что у людей, которые ели одно яйцо в день, было почти на 20% меньше шансов заболеваний сердца и сосудов, чем те, кто их не употреблял. Здоровое питание с регулярным потреблением яиц также показано людям с диабетом или диабетом 2 типа.

Лучшее зрение

Антиоксиданты лютеин и зеаксантин помогают избежать заболеваний глаз, таких как катаракта и возрастная дегенерация желтого пятна. Эти вещества есть также в зеленых листовых овощах, в частности, шпинате и капусте. Яйца являются лучшим источником лютеина и зеаксантина среди животной пищи, а присутствие жира способствует лучшему усвоению питательных веществ в организме.

Витамин D

В яйцах содержится витамин D, который полезен серому веществу мозга, но его содержание в других продуктах ограничено, за исключением морской рыбы. Холин из яиц помогает нервным клеткам (нейронам) общаться между собой. Холин очень важен для беременных женщин и кормящих грудью, поскольку он играет значительную роль в развитии мозга младенца.

Источник: Олег Швец