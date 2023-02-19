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Эксперт рассказал, каких именно продуктов следует избегать, чтобы продлить жизнь

19 февраля 2023, 11:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
продукти
Источник: Pixabay

Эксперт по здоровому питанию Дэвид Винер в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал, каких именно продуктов следует избегать, чтобы продлить жизнь.

— Обработанные продукты могут показаться быстрым и легким средством от голода и даже позиционироваться как здоровый выбор, но чтобы продлить вашу жизнь, от них следует по возможности отказаться, — настаивает Дэвид.

По его словам, приготовление здоровой пищи не занимает много времени, но является ключом к любому плану по снижению веса и имеет большое значение для более здоровой и счастливой жизни.

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— Считается, что отказ от сильно обработанных и упакованных продуктов и принятие такого стиля питания снижает риск сердечных заболеваний, депрессии и слабоумия, — сказал эксперт.

И рекомендовал средиземноморскую диету, состоящую из свежих органических и сезонных продуктов — фруктов, овощей, оливкового масла, рыбы и цельнозерновых изделий, большинство из которых обладают противовоспалительным действием.

Эксперт также напомнил, что для здорового, сбалансированного питания следует стараться съедать не менее пяти порций различных фруктов и овощей каждый день.

Базовые приемы пищи должны состоять из крахмалистых продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как картофель, хлеб, рис или макароны. Также в рацион следует включить немного бобовых, рыбы, яиц, мяса и другого белка.

Дэвид порекомендовал четыре другие ежедневные привычки, которые могут помочь продлить жизнь:

  • регулярная физическая активность может снизить риски сердечных заболеваний, диабета, некоторых форм рака и депрессии;
  • хороший сон имеет решающее значение, давая вашему телу возможность отдохнуть и восстановиться;
  • управление уровнем стресса, который ведет к повышенному риску сердечных заболеваний и сокращению жизни;
  • позитивное мышление, которое способно радикально изменить качество жизни в лучшую сторону.

Источник: Express

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Здоровое питание Советы тривалість життя
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