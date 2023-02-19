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Експерт розповів, яких саме продуктів слід уникати, щоб подовжити життя

19 Лютого 2023, 11:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
продукти
Джерело: Pixabay

Експерт зі здорового харчування Девід Вінер в коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів, яких саме продуктів слід уникати, щоб подовжити життя.

– Оброблені продукти можуть здатися швидким і легким засобом від голоду і навіть позиціонуватися як здоровий вибір, але щоб продовжити ваше життя, від них слід по можливості відмовитися, – наполягає Девід.

За його словами, приготування здорової їжі не займає багато часу, але є ключем до будь-якого плану схуднення і має велике значення для здорового та щасливого життя.

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– Вважається, що відмова від сильно оброблених і упакованих продуктів і прийняття такого стилю харчування знижує ризик серцевих захворювань, депресії і недоумства, — сказав експерт.

І рекомендував середземноморську дієту, що складається зі свіжих органічних і сезонних продуктів – фруктів, овочів, оливкової олії, риби і цільнозернових виробів, більшість з яких мають протизапальну дію.

Експерт також нагадав, що для здорового, збалансованого харчування слід намагатися з’їдати не менше п’яти порцій різних фруктів і овочів щодня.

Основні страви повинні складатися з крохмалистих продуктів з високим вмістом клітковини, таких як картопля, хліб, рис або макарони. Також в раціон слід включити трохи бобових, риби, яєць, м’яса та іншого білка.

Девід порекомендував чотири інші щоденні звички, які можуть допомогти продовжити життя:

  • регулярні фізичні навантаження можуть зменшити ризики серцевих захворювань, діабету, деяких форм раку та депресії;
  • хороший сон має вирішальне значення, даючи вашому тілу можливість відпочити і відновитися;
  • управління рівнем стресу, який призводить до підвищеного ризику серцевих захворювань та скорочення життя;
  • позитивне мислення, яке здатне радикально змінити якість життя в кращий бік.

Джерело: Express

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Здорове харчування Поради тривалість життя
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