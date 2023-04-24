Основатель общественной компании по пропаганде цельного растительного питания для профилактики и лечения хронических заболеваний, Ширин Кассам в комментарии популярному британскому изданию рассказала, что некоторые продукты, от цельнозерновых до орехов, могут быть особенно эффективными в предотвращении инсульта.

По словам эксперта, хотя возраст является значительным фактором риска, образ жизни также может представлять угрозу. С другой стороны, разумные диетические решения могут помочь снизить риск неотложной медицинской помощи.

Ширин Кассам объяснила, что около 90% инсультов происходят из-за атеросклероза.

Атеросклероз — это накопление жировых бляшек в артериях, которые в конечном итоге могут вызвать закупорку, лишить ваш мозг кровоснабжения и вызвать инсульт.

— Мы много знаем о предотвращении ишемического инсульта, потому что те же самые факторы риска являются причиной сердечных приступов, — отмечает Кассам.

По ее словам, наш выбор диеты может помочь снизить эти факторы риска, а именно высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, диабет II типа и избыточный вес или ожирение.

Эксперт рекомендует включить в свой рацион различные растительные продукты.

По ее словам, употребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобов, орехов и семян может создать мощную комбинацию, способную предотвратить различные проблемы со здоровьем.

Кассам говорит, что это связано с тем, что в растительной диете мало насыщенных жиров и много клетчатки, витаминов, минералов и противовоспалительных соединений, которые помогают поддерживать уровень холестерина, артериального давления и глюкозы на здоровом уровне.

Кассам рассказала, что многие популярные диеты, такие как средиземноморская диета или диета DASH, богаты растительной пищей.

— Они характеризуются высоким потреблением здоровой растительной пищи и, следовательно, высоким содержанием клетчатки при низком или полном отсутствии мяса и обработанных пищевых продуктов, — отмечает эксперт.

По ее словам, исследование, проведенное на Тайване с участием добровольцев-буддистов, показало, что те, кто придерживается вегетарианской диеты, могут снизить риск ишемического инсульта на 59%.

Врач также отметила, что чем активнее мы принимаем рацион, основанный на здоровых растительных продуктах, тем больше пользы приносим своему здоровью.

Однако если вы сможете пройти весь путь и перейти на 100% растительную диету, вы можете получить дополнительные преимущества, резюмирует эксперт.

Источник: Express