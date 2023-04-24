Засновниця громадської компанії з пропаганди цільного рослинного харчування для профілактики та лікування хронічних захворювань Ширін Кассам у коментарі популярному британському виданню розповіла, що деякі продукти, від цільнозернових до горіхів, можуть бути особливо ефективними в запобіганні інсульту.

За словами експерта, хоча вік є значним фактором ризику, спосіб життя також може становити загрозу. З іншого боку, розумні дієтичні рішення можуть допомогти знизити ризик невідкладної медичної допомоги.

Ширін Кассам пояснила, що близько 90% інсультів стаються через атеросклероз.

Атеросклероз – це накопичення жирових бляшок в артеріях, які зрештою можуть спричинити закупорку, позбавити ваш мозок кровопостачання і викликати інсульт.

– Ми багато знаємо про запобігання ішемічному інсульту, тому що ті ж самі фактори ризику є причиною серцевих нападів, – зазначає Кассам.

За її словами, наш вибір дієти може допомогти знизити ці фактори ризику, а саме високий рівень холестерину, високий кров’яний тиск, діабет II типу і надмірна вага або ожиріння.

Експертка рекомендує включити до свого раціону різні рослинні продукти.

За її словами, споживання фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, бобів, горіхів і насіння може створити потужну комбінацію, здатну запобігти різним проблемам зі здоров’ям.

Кассам каже, що це пов’язано з тим, що в рослинній дієті мало насичених жирів і багато клітковини, вітамінів, мінералів і протизапальних сполук, які допомагають підтримувати рівень холестерину, артеріального тиску та глюкози на здоровому рівні.

Кассам розповіла, що багато популярних дієт, як-от середземноморська дієта або дієта DASH, багаті рослинною їжею.

– Вони характеризуються високим споживанням здорової рослинної їжі а, отже, високим вмістом клітковини за низької або повної відсутності м’яса та оброблених харчових продуктів, – зазначає експерт.

За її словами, дослідження, проведене на Тайвані за участю добровольців-буддистів, показало, що ті, хто дотримується вегетаріанської дієти, можуть знизити ризик ішемічного інсульту на 59%.

Лікарка також зазначила, що чим активніше ми приймаємо раціон, заснований на здорових рослинних продуктах, тим більше користі приносимо своєму здоров’ю.

Однак, якщо ви зможете пройти весь шлях і перейти на 100% рослинну дієту, ви можете отримати додаткові переваги, резюмує експертка.

Джерело: Express