Эксперты Министерства здравоохранения Украины дали несколько советов, которые смогут помочь украинцам справиться с нарушением режима сна в условиях войны.

— Во время войны практически все украинцы столкнулись с проблемой нарушения сна, — говорится в сообщении.

Среди причин: опасность артиллерийских обстрелов и бомбардировок, постоянные ночные воздушные тревоги, стресс, пребывание на ночных дежурствах, волнение за родных и близких.

Однако, по словам специалистов, эти факторы не отменяют тот факт, что человеку для нормального функционирования требуется не менее семи часов полноценного сна в сутки (желательно в ночное время).

Нехватка сна негативно влияет на самочувствие, на работу сердечно-сосудистой и нервной систем. В перспективе могут обостряться хронические или развиться неинфекционные заболевания.

Как справиться с нарушением режима сна

Попытайтесь уменьшить уровень стресса. Не нужно переживать из-за всех происходящих вокруг событий. Постоянная нервотрепка никак не поможет ситуации на фронтах, а вот нервная система из-за этого не может восстановиться, потому что организм находится в постоянном стрессе.

Лучше сосредоточиться на вопросах, возникающих перед вами и родными. Отсутствие отдыха и сна вряд ли может помочь вам в поддержке других.

Старайтесь днем ​​хоть некоторое время проводить под естественным светом, а перед сном избегать яркого освещения. Это поможет мозгу восстановить дневные и ночные ритмы.

Устройте спальное место. Важно, чтобы была комфортная температура для сна и возможность занять удобную позу для отдыха.

Если есть возможность, восстановите привычную для вас рутину перед сном: примите теплый душ, почитайте книгу, восстановите процедуры по уходу за собой.

Откажитесь от скролинга новостей перед сном. Синий свет от гаджетов увеличивает выброс в мозг гормона стресса – кортизола, тормозящего выработку мелатонина, а информация стимулирует работу мозга.

Расслабьте мышцы тела и лица. Спокойно выдохните и попробуйте думать о чем-то приятном, или вообще освободитесь от мыслей.

Если ночью у вас не было полноценного сна, а днем ​​есть желание и возможность поспать, то не отказывайте организму в этом. Для лучшего эффекта спите в затемненном месте или надевайте маску на глаза, чтобы отдых был более качественным.

Если проблема с засыпанием усугубляется, вас беспокоит постоянная бессонница, то по возможности обратитесь к врачу, который поможет вам профессионально разобраться с этим и при необходимости проконсультирует медикаментозное лечение.